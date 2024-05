V Evropskem parlamentu nove preiskave v povezavi z ruskim vmešavanjem

Preiskovalci so danes preiskali pisarne sodelavca Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu ter njegov dom v belgijski prestolnici v okviru preiskave domnevnega ruskega vmešavanja in korupcije, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Neuradno naj bi šlo za nekdanjega pomočnika skrajno desnega nemškega evroposlanca Maximiliana Kraha.

"Preiskave so bile izvedene v okviru primera trgovanja z vplivom, pasivnega podkupovanja in članstva v hudodelski združbi," je danes sporočilo državno tožilstvo v Bruslju.

Kot so še navedli, obstajajo znaki, da je imel parlamentarni sodelavec pomembno vlogo v aferi o ruskem vmešavanju, v okviru katere naj bi bili člani Evropskega parlamenta nagovarjani in plačani za promocijo ruske propagande prek spletnega portala Voice of Europe.

Podatkov o identiteti uslužbenca oziroma pri katerem poslancu je zaposlen, tožilstvo ni sporočilo.

Po navedbah vira, ki je blizu primeru, naj bi bila preiskava uperjena proti Guillaumu Pradouri, nekdanjemu pomočniku nemškega evropskega poslanca Maximiliana Kraha iz skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Krah potrdil, da so bile preiskave usmerjene proti nekdanjemu sodelavcu

Krah je v odzivu danes potrdil, da so bile preiskave usmerjene proti nekdanjemu sodelavcu, ki pa ne dela več zanj. Kot je pri tem zapisal na družbenem omrežju X, preiskava ni potekala v njegovi pisarni, nekdanji sodelavec pa že dalj časa dela pri drugem poslancu Evropskega parlamenta.

Pradoura, ki je bil pred leti zaradi antisemitske fotografije izključen iz francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor, je zdaj parlamentarni pomočnik evropskega poslanca Marcela de Graaffa iz nizozemske evroskeptične in konservativne stranke Forum za demokracijo.

De Graaff je danes izrazil presenečenje nad preiskavo pisarn svojega pomočnika v Evropskem parlamentu, za katero je, kot je zatrdil na omrežju X, izvedel iz medijev. Hkrati je zanikal vpletenost v "tako imenovano operacijo ruskega dezinformiranja".

Na zahtevo belgijskega preiskovalnega sodnika so skupaj z agencijo EU za pravosodno sodelovanje (Eurojust) in francoskimi oblastmi preiskali tudi pisarno omenjenega sodelavca na sedežu Evropskega parlamenta v Strasbourgu, je po poročanju AFP še sporočilo tožilstvo.

Belgijske obveščevalne službe odkrile rusko operacijo vplivanja na volitve v Evropski parlament

Belgijski premier Alexander De Croo je aprila razkril, da so belgijske obveščevalne službe odkrile rusko operacijo vplivanja na volitve v Evropski parlament.

Belgijsko tožilstvo je v začetku maja na prošnjo nemških kolegov v Bruslju preiskalo pisarno Maximiliana Kraha zaradi sumljivih povezav z Rusijo in Kitajsko, drugi Krahov parlamentarni pomočnik pa je bil aretiran zaradi suma vohunjenja za Kitajsko.

Krah je bil sicer med evropskimi poslanci, ki so po poročanju bruseljskega portala Politico sodelovali v razpravah pod okriljem Voice of Europe in v katerih so sodelujoči med drugim pod vprašaj postavljali podporo Ukrajini.

Voice of Europe s sedežem v Pragi je že dalj časa deležen očitkov o širjenju proruske propagande v EU in plačevanju denarja evropskim politikom. EU je sredi maja uvedla sankcije proti portalu zaradi širjenja propagande ruskih oblasti v podporo agresiji proti Ukrajini in mu prepovedala delovanje na ozemlju unije.

Preberite še: