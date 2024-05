Tonin: rešitev za migracije je avstralski model

Foto: NSi

Po raziskavi Eurobarometra iz decembra 2021 samo 22 odstotkov Evropejcev migracije vidi kot priložnost, da so migracije problem, pa misli 31 odstotkov vprašanih. V Sloveniji je migracije kot problem izpostavilo 40 odstotkov ljudi. Kar 63,4 odstotka jih meni, da migranti predstavljajo nevarnost za Evropo. Zgolj šestina vprašanih pa meni, da predstavljajo priložnost.

Ljudje migracijam vedno bolj nenaklonjeni

Analitiki napovedujejo, da se bo zato na tokratnih evropskih volitvah okrepila evropska desnica. Ključno vprašanje pa je, ali se bo okrepila zmerna desnica, ki prinaša realne rešitve in želi EU ohraniti, ali skrajna desnica, ki želi EU razbiti in jaha na valovih populizma.

Matej Tonin: Kdor pride v Evropo, mora sprejeti našo kulturo in naš način življenja. Foto: NSi

Na to opozarja tudi prvak opozicijske Nove Slovenije mag. Matej Tonin, ki pravi, da je treba EU ohraniti, za to pa je ključno boljše upravljanje migracij. "Evropa mora zavarovati svoje meje. Kdor pride v Evropo, mora sprejeti našo kulturo in naš način življenja in ne obratno." Ob tem dodaja, da je EU na področju migracijske politike spodletelo, zato je ključno, da na tem področju zopet pridobimo nazaj izgubljeno zaupanje ljudi.

Tonin: "Rešitev je avstralski model migracijske politike"

Avstralija je imela okoli leta 2010 velike težave z ilegalnimi migracijami predvsem iz različnih azijskih držav. Ilegalne migrantske tokove so podobno kot v Evropo organizirale različne tihotapske združbe, ogromno ljudi je pri tem umrlo. Zato so pred slabim desetletjem uvedli novo migracijsko strategijo.

Matej Tonin je prvi slovenski politik, ki se je javno zavzel za uvedbo t. i. avstralskega modela migracij za rešitev evropske migrantske krize. "Vsem ilegalnim migrantom moramo jasno sporočiti: kdor v EU pride nelegalno, bo vrnjen – brez debate. Nihče ne more priti v EU nelegalno," je bil jasen.

Podoben model uvaja tudi britanska vlada, ki je sklenila sporazum z Ruando. Prav tako je italijanska vlada spomladi 2023 sklenila sporazum o izgradnji dveh migrantskih centrov v Albaniji, v katerih bi lahko sprejeli 36 tisoč prebežnikov.

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni in predsednik Albanske vlade Edi Rama ob podpisu dogovora za gradnjo dveh migrantskih centrov v Albaniji. Foto: ANSA / NSi

NSi: Migrantske centre moramo postaviti izven EU

Matej Tonin je prepričan, da bi EU morala postaviti migrantske centre izven EU v tretjih, varnih državah. Tam bi obravnavali prosilce za azil in tiste, ki pogojev ne izpolnjujejo, vrnili nazaj v matične države. "To je edini način, da EU reši problem ilegalnih migracij in zlorab v azilnih postopkih. Politika odprtih vrat in mešanja kultur se je pokazala kot zgrešena. Brez korenite spremembe migracijske strategije EU problema ilegalnih migracij ne more rešiti."

Matej Tonin še zagotavlja, da bo področje obrambe in varnosti, predvsem pa boj proti ilegalnim migracijam najpomembnejše področje njegovega delovanja, če bo na junijskih volitvah izvoljen v Evropski parlament.

Naročnik oglasnega sporočila je NSi.