Melonijeva obsodila antisemitske izjave članic podmladka Bratov Italije

"Kot sem že večkrat povedala in še enkrat poudarjam, menim, da je vsakdo, ki je rasistično ali antisemitsko usmerjen, preprosto prišel v napačno stranko, saj takšna stališča niso združljiva z Brati Italije," je Melonijeva ponoči dejala po zaključku vrha EU v Bruslju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

S tem se je premierka odzvala na afero, zaradi katere sta v četrtek odstopili vodilni članici organizacije Gioventu Nazionale (Nacionalna mladina), podmladka vladajoče stranke.

Italijanski portal Fanpage je v okviru tajne preiskave objavil posnetke njunih spornih, žaljivih in antisemitskih komentarjev, med drugim tudi na račun senatorke Ester Mieli iz vrst Bratov Italije, ki je bila v preteklosti tiskovna predstavnica judovske skupnosti v Rimu.

Kritizirala infiltracijo novinarja v podmladek

Melonijeva je ob tem kritizirala metode spletnega portala, katerega novinar se je infiltriral v podmladek stranke in podrobno poročal o dejavnostih članov.

"To je nova fronta v političnem boju. Od danes se je očitno mogoče vtihotapiti v politične stranke in sindikate, snemati sestanke in objavljati posnetke. Takšne metode spominjajo na neki nekdanji režim," je dejala italijanska premierka.

Posnetke so objavii v drugem delu preiskave portala Fanpage, potem ko je razburjenje v italijanski javnosti povzročil že prvi del, ki so ga objavili pred tednom dni. Takrat so med drugim objavili posnetke članov podmladka Bratov Italije, ki so uporabljali fašistične pozdrave in skandirali nacistična gesla.

Preiskava z naslovom Melonijina mladina pretresa stranko italijanske premierke v času, ko poskuša utrditi svoj sloves zmerne političarke tudi na evropskem prizorišču. Melonijeva je sicer v preteklosti večkrat pohvalila podmladek svoje stranke kot vzorno politično mladino.