Mehika zamrznila skoraj 2000 bančnih računov povezanih z vplivnim kartelom #video

''Operacija je rezultat večmesečnega skupnega delovanja institucij, ki sestavljajo varnostni kabinet,'' je v izjavi povedala mehiška enota. V preiskavi so tako uspeli zamrzniti 1770 bančnih računov posameznikov in 167 podjetniških. Poleg tega so pod drobnogled vzeli tudi dva sklada.

Koliko denarja je bilo na zamrznjenih računih niso razkrili, so pa sporočili, da so analizirali na tisoče nenavadnih transakcij.

Kako je prišlo do preiskave?

V preiskavi so mehiški uradniki sodelovali z ameriškim uradom za boj proti drogam (DEA), kar jim je omogočilo iskanje velikega števila članov že zgoraj omenjene kriminalne združbe, pa tudi njenih največjih finančnih vodij in podjetij, ki so jih uporabljali za pranje denarja.

Ukrep je zadnji v luči mehiškega prizadevanja po okrepitvi boja proti organiziranemu kriminalu, potem ko se je ameriški predsednik Donald Trump odpovedal nameri, da bo mehiške kartele označil za teroristične skupine.

Kdo je Jalisco kartel nove generacije?

Gre najhitreje rastoči kartel, kakršnemu Mehika ni bila priča vse od razkroja najokrutnejšega kartela Los Zetas . Organizacija je ena izmed najplodovitejših proizvajalcev metamfetaminov v svetu. Odgovorni so za velik delež drog, ki vstopajo v ZDA, in porast nasilja v Mehiki.

Njihov teritorij se razteza vse od obrobja glavnega mesta Ciudad de Mexica pa vse do turističnih krajev v okoli Cancuna in vzdolž severne meje.

Slovijo predvsem po neusmiljenosti in nasilju. V svojih medijskih sporočilih preko srhljivih videov na družabnih omrežjih, ki prikazujejo likvidacije, zastrašujejo nasprotnike in civiliste.

Tem pa se na drugi strani poizkušajo tudi prikupiti. Tako smo bili v času epidemije covida-19 priča številnim posnetkom, kjer lahko vidimo člane kartela kako razdeljujejo pomoč.

Presuntos miembros del CJNG repartieron despensas afuera del Centro Cultural Constitución, en Zapopan, Jalisco, pese a que en la zona existen cámaras conectadas al Centro de Comando (C5).

➡ https://t.co/PF0ip5VaKO pic.twitter.com/1hQD4U4xjF — Proceso (@proceso) April 30, 2020

Kljub zajetju nekaterih najvišjih voditeljev in notranjim delitvam pa se zdi, da se skupina širi.

Projekt Python

Tudi zato se je ameriški urad za boj proti drogam že konec preteklega leta aktivneje vključil v boj proti omenjenemu kartelu. Rezultate šest mesecev trajajoče preiskave so razkrili letos v začetku marca. Projetk Python je privedel do aretacije več kot 600 sodelavcev kartela, spisanih pa je bilo tudi 350 obtožnic. Prišlo pa je tudi do pomembnih zasegov drog in orožja.

Operacija Python je privedla do pomembnih zasegov drog in orožja.

Mehiška vojna proti drogam

Mehiške oblasti bijejo neusmiljeno bitko s prekupčevalci mamil vse od leta 2006, ko je tedanji predsednik Felipe Calderon ob izvolitvi napovedal strožje ukrepanje zoper kriminalne organizacije.

S tem se je začela tudi najbolj krvava era v mehiški zgodovini. Calderona je leta 2012 nasledil Enrique Peña Nieto, ki je nadaljeval politiko predhodnika. Največji uspeh njegove administracije je bila aretacija vodje kartela iz Sinaloe Joaquina Guzmana ''El Chapa''.

Če sta prejšnja predsednika bila naklonjena ostrejšim ukrepom, pa je zdajšnji predsednik Andrés Manuel López Obrador bolj naklonjen milejšim dejanjem. To je predvsem posledica dejstva, da je od začetka razglasitve vojne proti drogam iz leta 2006 izginilo kar 62000 ljudi.

A tudi Obradorjeva politika ''objemov namesto metkov'' ne pije vode. Število umorov še vedno raste, samo lansko leto je življenje izgubilo 31000 ljudi.