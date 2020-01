Narkokartel, ki ga je vodil Slovenec: Preiskava postavlja mejnik v zgodovini slovenske policije #vŽivo

Policija predstavlja podrobnosti v primeru akcije, v kateri so razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je s prepodenimi drogami oskrbovala domači in tuji trg.

V akciji so zasegli 120 kilogramov amfetamina in več deset kilogramov drugih prepovedanih drog. Ob tem so zasegli še več kot 150 tisoč evrov gotovine. Skupaj so aretirali 20 oseb.

Preiskava je trajala 28 mesecev.

Foto: generalna policijska uprava