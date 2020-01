Kako se je voznik soočil z enim najokrutnejših kartelov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kartel, ki se ukvarja predvsem s preprodajo mamil, tovrstne zapore postavlja z namenom kraje vozil ali drugega premoženja. Iz posnetka je razvidno, da je voznik, ki je naletel na zaporo, najprej zapeljal vzvratno, nato pa mimo zapore. Kaj se je zgodilo kasneje, ni znano.

Kriminalna združba je zaslovela okoli leta 1990, ko so komandosi mehiške vojske zapustili svoje vrste in začeli delovati kot eden najnevarnejših kartelov. Ta se pri obračunavanju z nasprotniki pogosto odloča za ugrabitve, mučenja in umore.