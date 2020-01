Tramvaj bodo odstranili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letošnjem letu je načrtovana prenova Trga mladinskih delovnih brigad, ki bo po tem doživel veliko spremembo. V novi ureditvi ni več predvidenega mesta za tramvaj, ki tam stoji že vrsto let.

Med prihajajočimi projekti v Ljubljani je v letošnjem letu v načrtu tudi ureditev Trga mladinskih delovnih brigad na začetku Viča, ki ga obdajata istoimenska ulica Aškerčeva ulica.

Trikotni prostor zdaj zasedajo predvsem avtomobili oziroma taksiji, trg pa ima še manjšo zelenico, prostor za izposojo mestnega kolesa Bicikelj in najbolj prepoznavno stvar – tramvaj. A po novem načrtu občine zanj prostora ne bo več.

"Tramvaj ni predviden v novi ureditvi trga," na kratko odgovarjajo z občine. Več podrobnosti za zdaj ni znanih, niti to, kako bo videti trg po prenovi in kaj bo vseboval.

Dolga leta propadal

Tramvaj je v zadnjih letih propadal in bil v slabem stanju, na začetku jeseni pa so ga obnovili. Zaščitno rdečo barvo so zamenjali z modro, zdaj pa v njem deluje lokal. Kako dolgo bo še tako, ni jasno, saj inšpektorat Mola že več mesecev vodi postopek proti lastnikom tramvaja.

Tramvaj je bil dolga leta rdeče barve, po prenovi, ki je potekala pred kratkim, pa so ga pobarvali na modro. Foto: Marko Rabuza "Inšpekcijski postopek je še vedno v teku, saj je treba dosledno spoštovati predpise, ki ga urejajo in določajo njegov potek," odgovarjajo na občini, več podrobnosti pa nočejo razkrivati. Tudi roka, do kdaj bodo končali postopek, ne želijo določiti.

Občina ga želi po prenovi odstraniti

Občina je postopek proti lastnikom tramvaja začela voditi poleti, potem ko so postali lastniki zemljišča, kjer stoji tramvaj. Pred tem je bila lastnica država, zemljišče pa je upravljala direkcija za infrastrukturo. Kot je pred časom poročal Dnevnik, je tramvaj že pred tem tam stal brez soglasij.

Najemnik tramvaja je podjetje Tramvaj iz Ankarana. Zastopnik Andrej Maglica je bil na sestanku pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću, ki mu je pojasnil, "da mora upoštevati vse veljavne predpise".

Ob tem je zanimivo dejstvo, da omenjeni tramvaj ni neposredno povezan z ljubljansko zgodovino, saj nikoli ni vozil po ulicah slovenske prestolnice. Izviral naj bi iz Češke, od koder so ga prestavili v Ljubljano.