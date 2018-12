Mayeva po odpovedi glasovanja o brexitu z evropskimi kolegi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska premierka Theresa May je danes začela posvete z evropskimi kolegi, da bi dobila dodatna zagotovila glede sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Z njimi želi prepričati parlament v podporo dogovoru, potem ko je zaradi možnosti njegove zavrnitve za danes predvideno glasovanje v parlamentu preložila za nedoločen čas.

Britanska premierka Theresa May se je v Haagu sešla z nizozemskim kolegom Markom Ruttejem, ki je po pogovorih tvitnil, da je imel koristen dialog z britansko premierko. Tiskovni predstavnik Downing Streeta je srečanje označil za produktivno. "Voditelja sta se strinjala, da bo 'varovalka' ostala začasna," je povedal. "Strinjala sta se, da bosta sodelovala pri iskanju poti," je dodal tiskovni predstavnik.

Britanska premierka je iz Haaga odpotovala v Berlin, kjer se je sešla z nemško kanclerko Angelo Merkel. Ta je na pogovoru zavrnila možnost novih pogajanj o dogovoru med Brusljem, neuradne vire povzema nemška tiskovna agencija dpa. Je pa kanclerka še vedno optimistična, da bodo našli rešitev.

Voditelji članic EU želijo pomagati Mayevi, a ne vedo kako

Zvečer je Mayeva imela v Bruslju na programu še srečanje s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Tusk je po približno uro dolgem pogovoru tvitnil, da želijo voditelji ostalih 27 članic EU pomagati Mayevi pri reševanju dogovora o brexitu, a je vprašanje kako. Zapisal je še, da sta imela z Mayevo dolg in iskren pogovor.

V četrtek in petek se misli pogovoriti tudi s kolegi na vrhu Evropske unije, ob robu katerega je Tusk za četrtek že sklical vrh o brexitu. Ob tem je ponovil, da novih pogajanj o dogovoru ne bo. To je danes v Evropskem parlamentu ponovil tudi Juncker.

Z Downing Streeta so sporočili, da se želi premierka pogovoriti o skrbeh, ki so jih izrazili britanski poslanci.

Največji problem predstavlja t.i. varovalka

Skoraj gotova, da podpore v parlamentu sporazum ne bo dobil, je Mayeva v ponedeljek odločila, da končno glasovanje o sporazumu o brexitu preloži in se odpravi na še en krog pogovorov z evropskimi kolegi.

Kot največji problem v britanskem parlamentu se je izkazala t. i. varovalka. Ta predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva, v katerem ne bo ne carin ne kvot, bodo pa veljale skupne zunanje carine. Poleg tega bi za Severno Irsko še naprej veljala tista pravila notranjega trga, ki so ključna za preprečitev "trde meje" na irskem otoku, na primer zakonodaja o blagu in pravila o državnih pomočeh. S tem naj bi zavarovali velikonočni sporazum, ključen dosežek v severnoirskem mirovnem procesu v devetdesetih letih, na katerem temelji današnja ureditev Severne Irske.

O tem vprašanju naj bi se sicer London in EU dogovorila v naslednjih dveh letih z možnostjo še dveletnega podaljšanja. A razprava v parlamentu je pokazala, da se poslanci bojijo predvsem tega, da bi ta "varovalka" postala stalen režim in da bi to razklalo državo.

Britanski poslanci bodo o dogovoru glasovali do 21. januarja

Mayeva je v ponedeljek poslancem pojasnila, da bo zdaj v Bruslju skušala dobiti dodatna zagotovila voditeljev ostalih članic EU, da ta varovalka ne bi postala stalna. Vendar je nakazala, da dogovorjenega sporazuma z EU ne namerava znova odpirati. Prav tako ni napovedala, kaj konkretno pričakuje, da bo dosegla v Bruslju in kdaj bi parlament lahko odločal o tem vprašanju. Tiskovni predstavnik Mayeve je danes sporočil, da bodo poslanci o dogovoru glasovali do 21. januarja.

Irski zunanji minister Simon Coveney je za irski medij RTE izključil možnost spreminjanja sporazuma, meni pa, da bi lahko Evropski svet sprejel politično izjavo. Dodal je, da irska vlada nima težav z dajanjem zagotovil, če bi pomagala.

Torijska poslanka, predsednica spodnjega doma parlamenta Andrea Leadsom, pa je dejala, da želi Mayeva od Bruslja dobiti pravno zavezujoča zagotovila, da Velike Britanija ne bo za nedoločen čas obtičala v določilih varovalke. Meni, da bi unija lahko zagotovila zapisala v obliki dopolnila.