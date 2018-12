Še en vrh o brexitu: Kaj lahko Mayeva še pričakuje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska premierka Theresa May bo danes začela posvete z evropskimi kolegi, da bi dobila dodatna zagotovila glede sporazuma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije. Z njimi želi prepričati parlament o podpori dogovoru, potem ko je zaradi možnosti njegove zavrnitve za danes predvideno glasovanje v parlamentu preložila za nedoločen čas.

Že dopoldne se bo sešla z nizozemskim kolegom Markom Ruttejem v Haagu, preden se bo v Berlinu sešla z nemško kanclerko Angelo Merkel. V četrtek in petek se namerava pogovoriti s kolegi na vrhu Evropske unije, ob robu katerega je za četrtek predsednik Evropskega sveta Donald Tusk že sklical vrh o brexitu. Ob tem je ponovil, da novih pogajanj o dogovoru ne bo.

Z Downing Streeta so sporočili, da se želi premierka pogovoriti o skrbeh, ki so jih izrazili britanski poslanci.

Preložila glasovanje, ker ne bi dobila podpore

Skoraj gotova, da podpore v parlamentu sporazum ne bo dobil, se je Mayeva v ponedeljek odločila, da končno glasovanje o sporazumu o brexitu preloži in se odpravi na še en krog pogovorov z evropskimi kolegi.

Za največjo težavo v britanskem parlamentu se je izkazala t. i. varovalka o Severni Irski. Gre za rešitev, da bi se v skladu z velikonočnim sporazumom ohranila "mehka" meja med Irsko in Severno Irsko in bi druga pravzaprav ostala del evropske carinske unije, ne britanske, preostali del Otoka pa bi moral izvajati nadzor nad blagom in ljudmi pri prehodu Irskega morja.

O tem vprašanju naj bi se London in EU dogovorila v prihodnjih dveh letih z možnostjo še dveletnega podaljšanja. A razprava v parlamentu je pokazala, da se poslanci bojijo predvsem tega, da bi ta "varovalka" postala stalen režim in da bi to razklalo državo.

Ni jasno, kaj bi Mayeva lahko še dosegla v Bruslju

Mayeva je v ponedeljek poslancem pojasnila, da bo zdaj v Bruslju skušala dobiti dodatna zagotovila voditeljev preostalih članic EU, da ta varovalka ne bi postala stalna. Vendar pa je nakazala, da dogovorjenega sporazuma z EU ne namerava znova odpirati. Prav tako ni napovedala, kaj konkretno pričakuje, da bo dosegla v Bruslju, in kdaj bi parlament lahko odločal o tem vprašanju. Nakazala je le, da je skrajni rok za to 21. januar.