Mayeva naj bi odstopila, kaj bo z brexitom?

Britanska premierka Theresa May naj bi v petek naznanila svoj odstop s položaja britanske predsednice vlade. Mayeva naj bi se po poročanju britanskih medijev za odhod z Downing Streeta 10 odločila po tem, ko so se britanski ministri uprli njeni zadnji različici sporazuma o izstopu Velike Britanije iz EU.

Britanska premierka Theresa May je po poročanju The Timesa o odstopu razmišljala že sinoči, vendar se je na koncu odločila, da bo danes, ko volivci na Otoku izbirajo nove poslance za Evropski parlament, sodelovala v kampanji za evropske volitve. Njeni zavezniki verjamejo, da bo svoj odstop razglasila po petkovem srečanju s konservativnim poslancem Grahamom Bradyjem.

Britanski poslanci trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem

Mayeva naj bi se za odstop odločila po tem, ko so se ministri v njeni vladi pridružili uporu konservativcev, ki so razočarani nad tem, da je premierka javno napovedala možnost drugega referenduma o brexitu. Premierka je v sredo na vodjo opozicijskih laburistov Jeremyja Corbyna naslovila poziv, naj vendarle podpre sporazum med EU in Združenim kraljestvom o brexitu, a je ta dejal, da tega ne bo podprl. Da ne bodo glasovali za dogovor, je napovedalo tudi več drugih opozicijskih poslancev, pa tudi nekateri člani konservativne stranke.

Britanski poslanci so do zdaj že trikrat zavrnili sporazum Mayeve z Brusljem, v sredo pa je ekipo Mayeve zapustila tudi ministrica za parlamentarna vprašanja oziroma predsednica predstavniškega doma Andrea Leadsom. Kot je sporočila, ne verjame, da bo pristop, ki ga je ubrala britanska vlada, pripeljal do brexita in uresničil voljo Britancev na referendumu iz leta 2016.