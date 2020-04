Marsikje v Evropi napočil težko pričakovan dan, ZDA blizu prelomnice

Več evropskih držav bo začelo ali nadaljevalo rahljanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Med temi je tudi Hrvaška, kjer bo znova odprtih večina trgovin. Na Češkem so medtem znova odprte meje za tiste državljane EU na službeni poti. Po vsej Nemčiji pa so od danes obvezne maske v javnem potniškem prometu. V Združenih državah Amerike se število okužb približuje milijonu.

Hrvati znova v več trgovin, Srbi k frizerju in v fitnes

Hrvaška vlada je pretekli teden predstavila načrt sproščanja ukrepov, ki za danes predvideva odprtje številnih storitvenih dejavnosti, pri katerih ni potreben neposreden stik s potrošniki, kot je to v primeru čevljarjev, šivilj in turističnih agencij. Odprli bodo še knjigarne, knjižnice in muzeje. Znova bo uveden mestni in primestni javni promet ter hitre ladijske linije med kopnim in otoki, piše STA.

Odprli bodo tudi vse trgovine, razen tistih v nakupovalnih središčih. Na stojnice na tržnicah se bodo lahko vrnili prodajalci medu in svežih jajc. Prav tako bodo odprli veletržnice, na katerih bo mogoče kupovati cvetje, sadje in zelenjavo med 5. in 8. uro.

Večina ukrepov, ki blokirajo turizem, je na Hrvaškem za zdaj še v veljavi tudi od danes. Foto: Getty Images

Pokrite tržnice pa bodo lahko znova odprte tudi v Srbiji, kjer se bodo odprli še frizerski in kozmetični saloni, fitnes centri in telovadnice. Znova bo začel delovati tudi medmestni promet, poroča STA.

Znova na službeno pot na Češko

Na Češkem so od danes znova odprte meje za tiste državljane EU, ki pridejo na službeno pot. V državi bodo lahko ostali največ 72 ur. Na Češko bodo lahko prišli tudi sezonski delavci, a bo zanje dva tedna po prihodu veljala omejitev gibanja.

Vsi, ki bodo želeli vstopiti v državo, bodo morali predložiti negativen rezultat testa za novi koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od štirih dni. Tam se bodo danes v okviru sproščanja pravil za zajezitev koronavirusa odprli tudi knjižnice in živalski vrtovi.

Nekaj svobode se je pretekli konec tedna vrnilo tudi v življenja Špancev, ki so bili zaradi hude epidemije koronavirusa šest tednov tako rekoč zaprti v stanovanja, zapustiti so jih smeli le za hiter skok v trgovino ali pa obisk zdravnika. Foto: Getty Images

V Švici spet po novo frizuro in opeke

Rahljanje ukrepov bodo medtem v Švici začeli z odprtjem trgovin z gradbenim materialom, vrtnarij in frizerskih salonov. Omejitve ni več za zdravniške ordinacije, bolnišnice in medicinske masaže.

Prve ukrepe so opustili tudi že v Nemčiji, kjer pa je od danes po vsej državi obvezno nošenje zaščitne maske v javnem potniškem prometu. To je v vseh deželah z izjemo Berlina in Brandenburga obvezno tudi v trgovinah.

Ministri EU danes o posledicah pandemije novega koronavirusa za turizem

Premier Janez Janša je konec minulega tedna pozval k oblikovanju skupnega koronastandarda v turizmu na ravni EU. Foto: STA

Ministri EU, pristojni za turizem, med njimi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, bodo danes na videokonferenčnem zasedanju razpravljali o posledicah pandemije novega koronavirusa za ta sektor, ki je zaradi omejitev potovanj eden najbolj prizadetih.



Ministri bodo izmenjali informacije o že sprejetih nacionalnih in evropskih ukrepih za ublažitev posledic pandemije za turizem ter razpravljali o nadaljnjem ukrepanju za čimprejšnje okrevanje sektorja. (STA)

ZDA blizu rekorda

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa je bilo do nedelje zvečer z novim koronavirusom v ZDA okuženih že 970.000 ljudi, število smrtnih žrtev pa je doseglo 55.000. Največ okuženih in umrlih je v zvezni državi New York - 288.000 oziroma 22.300. Tamkajšnji guverner Andrew Cuomo je sicer naznanil, da se bo država začela postopno odpirati po 15. maju.

Brez dela je doslej ostalo najmanj 26,5 milijona Američanov in nadaljnje zaprtje ekonomije bo po mnenju velikega dela Američanov povzročilo več škode kot virus. Kongresni proračunski urad ocenjuje, da bo stopnja brezposelnosti še prihodnje leto okrog 10-odstotna, v drugem četrtletju letošnjega leta pa se pričakuje kolaps gospodarske rasti na minus 40 odstotkov. Foto: Getty Images

V mestu New York je bilo po zadnjih podatkih več kot 158.000 okuženih, prek 17.000 ljudi je umrlo. New Yorku sledi New Jersey s 110.000 okuženimi in 6000 smrtnimi žrtvami, ostale države pa so daleč zadaj. Massachusetts ima na tretjem mestu 55.000 okuženih, okrog 3000 ljudi je umrlo.

Georgii, Oklahomi, Južni Karolini in Aljaski se nameravajo pri delnem odpiranju gospodarstva v tem tednu pridružiti še druge države, kot so Kolorado, Montana, Mississippi, Minnesota in Tennessee. Nobena država sicer nima utečenega in dovolj razširjenega sistema za testiranje za novi koronavirus.