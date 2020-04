Opažanje Slovenke na Novi Zelandiji: Slovenija se namesto proti virusu bori proti oblasti #intervju

Blogerka in voditeljica kuharske oddaje Tereza Poljanič že šest let živi na Novi Zelandiji, kjer je ostala tudi v času pandemije. Ugotavlja, da se Novozelandci v primerjavi s preostalim svetom proti virusu bojujejo zelo dobro, v primerjavi s Slovenci pa so precej bolj strpni in nerazdeljeni. "Prebivalstvo tukaj lahko računa na jasnost informacij medijev, brez spletkarjenja ali zavajanja," pravi.

Tereza Poljanič je kulinarična navdušenka, blogerka in voditeljica priljubljene kuharske oddaje, s pomočjo katere je izdala že več kuharskih knjig, že nekaj let pa je na policah znanega trgovca na voljo linija izdelkov z njenim podpisom.

Že šest let živi razpeta med Slovenijo in Novo Zelandijo, kjer najde veliko navdiha za ustvarjanje in kjer snema svojo kuharsko oddajo. Tam je ostala tudi v času pandemije novega koronavirusa, in čeprav ji je covid-19 prekrižal načrte s selitvijo in je morala zato v zadnjem hipu poiskati zavetje, ji ni hudega.

Z nami je delila nekaj podrobnosti o tem, kako se s pandemijo spopadajo Novozelandci, kako dosledni so pri upoštevanju ukrepov, kako se je do zdaj odrezala tamkajšnja vlada in kaj meni o spoprijemanju z virusom v Sloveniji.

Na Novi Zelandiji so do zdaj zabeležili okrog 1.450 okužb z novim koronavirusom in 14 smrtnih žrtev. Meje so zaprli 19. marca. Zaradi pandemije se je tudi tam povsem ustavilo javno življenje, tujcem so prepovedali vstop v državo in uvedli 14-dnevno karanteno za državljane ob vrnitvi v domovino. Ukrepi so ohromili gospodarstvo, ogroženih je na tisoče delovnih mest. Medtem si je premierka Jacinda Ardern za šest mesecev znižala plačo za 20 odstotkov, plače pa bodo znižali tudi ministrom in drugim vodilnim javnim uslužbencem.

Kakšno je trenutno stanje na Novi Zelandiji, kako doživljate vse skupaj?

Trenutno stanje na Novi Zelandiji je precej strogo. Že en mesec pridno ostajamo vsi doma, vse restavracije in kavarne so zaprte, tudi prevzem ni dovoljen. Policisti pregledujejo, ali res ostajamo v svojem okrožju, če tega ne upoštevamo, lahko dobimo tudi denarno kazen. Zaradi epidemije novega koronavirusa se je na Novi Zelandiji ustavilo celotno javno življenje, tujcem so prepovedali vstop v državo in uvedli 14-dnevno karanteno za državljane ob vrnitvi v domovino. Ukrepi so ohromili gospodarstvo, ogroženih je na tisoče delovnih mest, določena podjetja gredo v stečaje, na primer Bauer Media.

Moje doživljanje položaja se ni veliko spremenilo, saj sem vajena dela od doma. Mogoče mi je to dalo celo malce več časa za ustvarjanje v kuhinji, ker se je tudi količina mojega dela znatno zmanjšala. Po naravi nisem panična, vem pa, da nas vse čakata boj in preusmeritev v nove vode, ki jih nismo načrtovali ali pričakovali. Sicer pa sem malo vajena iznajdljivosti v nepričakovanih situacijah.

Novozelandska premierka si je za prihodnje mesece znižala plačo za 20 odstotkov. Kako gledate na to? Kako komentirate to, kako se tamkajšnja vlada spoprijema s koronavirusom?

Nova Zelandija s petimi milijoni prebivalcev se močno zanaša na turizem. Kljub temu je premierka zaprla meje za tuje obiskovalce že 19. marca, kmalu za tem pa razglasila popolno zaprtje države za štiri tedne, zdaj gremo v peti teden. Hitro so tudi vzpostavili sistem testiranja.

Predvsem pa se je premierka izkazala s pomočjo svojega prebivalstva, brez "kivijev" namreč ne bi bili tako uspešni. Tukaj je vlada računala na svoje državljane in skupnost, na to, da bodo stopili skupaj. To smo vsi vzeli zelo resno ter hitro sprejeli in uveljavili ukrepe, tako da se je ustvaril državni obrambni zid.

Premierka je poleg svoje plače znižala tudi plače svojim ministrom za šest mesecev, ne pa tudi zdravstvenim delavcem ali policistom, ki so v prvih vrstah v boju proti novemu koronavirusu. In to je tisto, kar daje državljanom 100-odstotno zaupanje in kar je znak solidarnosti z vsemi, ki bijejo težko bitko z gospodarstvom. Vlada je zgled in večina prebivalstva jo zato v takšnem kriznem času želi podpreti.

Spremljate kaj dogajanje v Sloveniji? Kako bi ga primerjali z dogajanjem na Novi Zelandiji? Kako bi primerjali naše ukrepe z novozelandskimi?

Zdi se mi, da se v Sloveniji opozicija in mediji borijo proti oblasti namesto proti virusu, v primerjavi z Novo Zelandijo je dogajanje tukaj veliko bolj strpno in nerazdeljeno. Predvsem opažam razliko v medijih.

Tukaj je transparentnost medijev zelo pomembna in večina medijev ni omadeževana oziroma nanje ne vpliva leva ali desna stran oblasti, kar pomeni, da lahko prebivalstvo računa na jasnost informacij medijev, brez spletkarjenja ali zavajanja na svoj račun oziroma pripadnosti določeni strani.

To podpira enotnost prebivalstva in ne povzroča dodatnega nepotrebnega strahu ali agresije. Seveda tudi tukaj ni vse rožnato, vsak ima svoje mnenje in kritike, vendar na koncu, ko je kriza, vsi stopijo skupaj in držijo drug z drugim ne glede na politične strani in mnenja.

Opažam, kako razpeti smo Slovenci, neprestano kazanje s prstom se mi zdi popolnoma individualistična igra, ki ne bo obrodila sadov. Zdaj je čas, ko bi morali vsi stopiti skupaj, z agresijo in nestrpnostjo ne pridemo nikamor, še manj pa s strahom. Verjamem, da je napredek odvisen od skupnega dobrega ter same skupnosti in nas samih, ne samo od oblasti. Z manjšimi dejanji lahko prav vsi pripomoremo k dobrobiti družbe.

Kako tam poteka obisk trgovin, lekarn itd.?

Podobno kot v Sloveniji, veliko razkuževanja rok, maske sicer še niso obvezne. Moramo paziti, da smo res dva metra narazen, in samo en član vsake družine gre lahko v trgovino.

Kakšno je vzdušje med ljudmi? Jih je strah, so panični ali zaupajo vladi?

Vzdušje med ljudmi je dobro. Mnoge je strah za svoja podjetja in službe, a kot sem že omenila, se Nova Zelandija proti virusu bojuje zelo dobro v primerjavi s preostalim svetom.

Hkrati lovijo tudi tiste, ki kršijo pravila, med njimi se je paradoksalno znašel tudi zdravstveni minister, ki je šel na sprehod z družino zunaj svojega okrožja in na kolo. Premierka ga je seveda okrcala, hkrati pa se je moral javno opravičiti.

Sočasno pripravljajo pravila v praktičnem merilu. Prihodnji teden se bomo premaknili na raven 3, kar pomeni, da še vedno ostajamo doma, vendar manjša podjetja lahko spet začnejo brezkontaktno poslovanje.

Vsi res pridno ostajajo doma, ker vedo, da bomo le tako čim prej prišli iz težav. Ne smukamo se na skrivaj po počitniških hiškah ali plažah. Spoštujemo vse ukrepe, ki jih je vlada sprejela, in čeprav se tudi vlada kdaj pošali na račun trenutnih omejitev, jih večina prebivalcev tukaj dosledno upošteva. Predvsem spoštujejo svoje starejše prebivalce in nikakor nočejo tvegati okužbe ali še huje smrti svojih starejših prebivalcev.

Kakšne so razmere v zdravstvu, bolnišnicah?

Bolnišnice so dobro pripravljene, na voljo je dovolj mask in potrebnih aparatov.

Kako se v tem trenutku počutite kot Slovenka na Novi Zelandiji, se je za vas kaj spremenilo?

Zame so se stvari malce spremenile, ker sem bila ravno v času zamenjave stanovanja. Ravno, ko smo polovico pohištva že prodali, so razglasili zaprtje. To pomeni, da nisem imela več strehe nad glavo in da sem zadnjo minuto morala poiskati rešitev. Imela sem sicer ogromno srečo, da so mi tukajšnji prijatelji priskočili na pomoč in mi za ta čas odstopili sobo v svoji hiši.

Danes mineva že en mesec, odkar preživljam čas z njihovo 14-letno hčerko, ki jo ob prostem času učim peke kruha z drožmi, ona pa me v zameno nauči kakšno koreografijo za TikTok. Kljub negotovi prihodnosti sem neizmerno hvaležna za njihovo gostoljubje.

Zasledila sem, da je tam za s. p.-jevce precej dobro poskrbljeno. Kako je vlada na splošno poskrbela za ranljivejše skupine?

Vlada je hitro po zaprtju sprejela odločitev o veliki gospodarski pomoči, vsi zaposleni dobijo namreč 585 dolarjev na teden, trenutno za 12 tednov. A pomoči ne dobijo vsi, pogoj je dokazilo, da je v podjetju zaradi koronavirusa 30 odstotkov manj prihodkov kot lani.

Hkrati veljajo strogi pogoji za delodajalce, ki sprejmejo pomoč (delodajalec mora zadržati delavca za dobo nadomestila, za najmanj osemdeset odstotkov plače). Tudi za študente so zagotovili 130 milijonov dolarjev pomoči, nekateri so prejeli tudi zamrznitev stanovanjskih najemnin in prepoved izvršb najemnikov v tem času.

Ste kaj razmišljali, da bi se vrnili v Slovenijo?

Sprva sem se nameravala v Slovenijo vrniti maja. To za zdaj ne pride v poštev. V načrtu je nadaljevanje razvoja znamke Tereza’s Choice v sodelovanju s Hoferjem. To se je trenutno premaknilo na kasnejši datum, sicer pa na daljavo pripravljam testiranja za naše nove izdelke, ki jih potem v proizvodnji v Sloveniji uspešno preizkusijo. Naši redni izdelki Tereza’s Choice od veganskih burgerjev, mandljevih in arašidovih namazov do tofuja se uspešno prodajajo naprej v vseh trgovinah Hofer.

Kaj ta kriza pomeni za vaše delo? Se je vse skupaj ustavilo ali lahko nemoteno nadaljujete?

Marsikaj se je ustavilo, nekje nemoteno nadaljujemo, nekje drugje se na novo odpira. Moje načrtovane kuharske delavnice, snemanja in jogijski oddih v Grčiji (ki bi ga za Slovence organizirala drugič letos) so na žalost padli v vodo. Kot sem omenila, pa se, medtem ko se nekje vrata zaprejo, spet drugje odprejo.

V tem času sem spisala angleško različico svoje kuharice in pripravila spletno različico kuharske knjige. Čeprav so zelo čudni časi, opažam, da je za mnoge popolna zaustavitev pomenila tudi odprtje kreativnih kanalov in prostor za ustvarjanje, za katerega nikoli nimamo dovolj časa. Sama sem spet dobila val sveže nove energije za pripravo inovativnih vsebin, receptov in idej za prihodnost naše znamke.

