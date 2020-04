Odpira se živalski vrt, na ogled tudi letošnji mladiči #foto

ZOO Ljubljana v ponedeljek ponovno odpira svoja vrata med 9. in 19. uro. Zaradi državnega odloka, ki omejuje potovanja v druge občine, ga bodo sprva lahko obiskali le občani ljubljanske občine in le na zunanjih površinah.

Kot so sporočili iz živalskega vrta, se zaposleni in živali veselijo obiskovalcev, ki se bodo prvič lahko srečali z letošnjimi mladiči. "Ogled smo prilagodili tako, da bo varen tako za obiskovalce kot tudi za zaposlene in živali. Štirinožni spremljevalci zato v živalski vrt za zdaj še ne morejo," so zapisali.

"Ker epidemijo koronavirusa v Sloveniji dobro obvladujemo tudi zaradi občanov, ki se držijo predpisanih pravil in tako preprečujejo širjenje okužbe, lahko živalski vrt ponovno odpremo za obiskovalce."

Na obisku v ZOO Ljubljana se je treba držati vseh uradnih navodil, poleg teh pa še nekaterih posebnih, ki veljajo v živalskem vrtu, so sporočili.

Zebra Sanaa Foto: ZOO Ljubljana

Otroška igrišča zaprta

Iz preventivnih razlogov za obiskovalce ostajajo zaprti otroška igrišča, vivarij, notranji prostor slonice Gange, otroški živalski vrt, Kmečka bajta, pot mimo šimpanzov proti tigrom ter notranji prostor šimpanzov.

Kot so še zapisali, je vseskozi treba vzdrževati medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov, tako pred blagajno, sanitarijami in trgovino kot tudi na sprehodu po samem vrtu. Obiskovalci morajo biti pozorni na higieno rok in kašlja.

"V ta namen smo na številna mesta postavili razkužilnike za roke. Na obisk v ZOO naj prihajajo obiskovalci brez akutnih prehladnih bolezenskih znakov. Obrazne maske so obvezne v notranjih prostorih, kot so sanitarije, trgovina ter ob domovanju šimpanzov, drugod pa priporočljive. Trgovina in okrepčevalnica bosta poslovali skladno s sprotnim sproščanjem ukrepov v RS," še dodajajo.

Rdečevrati kenguru Foto: ZOO Ljubljana

Razkuževanje večkrat dnevno

Obiskovalce še prosijo, da obisk vrta izkoristijo za sprehod in opazovanje živali, pri tem pa ne posedajo ali se v večjih skupinah zadržujejo na enem prostoru. "Zato smo označili krožno smer ogleda, ki se je morajo držati. Krajša pot poteka mimo zeber in slonice, daljša pa mimo medvedov v zgornji del ZOO-ja. Prosimo tudi, da se skrbno upošteva vse pisne napotke in druga navodila osebja," so zapisali.

Zaposleni bodo večkrat dnevno poskrbeli za razkuževanje prostorov in površin, kjer prihaja do stika z obiskovalci, omogočili pa smo tudi vstop in izhod iz živalskega vrta brez dotikanja vrat.

Ker so za okužbe, ki bi jih lahko razširili obiskovalci, najbolj dovzetni primati, prosijo, da se obiskovalci v teh dneh brez izjem držijo pravila, da se živali ne dotika in ne hrani.

Mačji panda Magu Foto: ZOO Ljubljana

Surikate so shujšale

"Poleg preprečevanja morebitnega prenosa virusa bomo lažje poskrbeli tudi, da bodo živali pojedle vse, kar potrebujejo, in ničesar preveč. To se je posebej izkazalo tudi v dneh, ko je bil živalski vrt zaprt, saj živali niso imele nikakršnih prebavnih težav. Nekatere, ki so bile bolj debelušne, npr. surikate, so shujšale na običajno težo in pojedle tudi tisti navadno manj okusen, a bolj zdrav del obroka." Za zdravje živali je ključnega pomena uravnotežena hrana v ustreznih količinah, ki je predpisana, obroki pa se tudi tehtajo.

Hranjenja živali po urniku ter izobraževalni programi še nekaj časa ne bodo potekali. "Vas pa pričakujejo mala zebra Sanaa, mladič dvogrbe kamele Zaya, mladiči divje svinje, indijskega ježevca, mar, muflonov in kenguruja.

Na koncu so obiskovalce še enkrat prosili, da dosledno spoštujejo predpise in vse varovalne ukrepe. To je tudi pogoj, da ostane ZOO Ljubljana odprt, so dodali.

Azijska leva Maksimus in Čaja Foto: ZOO Ljubljana

Kanadska volkulja Foto: ZOO Ljubljana

Kamela Zaya Foto: ZOO Ljubljana