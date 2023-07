"Madžarska ratifikacija švedskega vstopa v Nato samo še tehnično vprašanje"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naše stališče glede Švedske je povsem jasno. Vlada podpira njeno pridružitev Natu, zato smo pred meseci parlamentu podali predlog glede tega. Zaključek ratifikacije je zgolj še tehnično vprašanje," je Szijjarto zapisal na Facebooku.

Madžarski parlament je sicer pretekli petek zaključil izredno sejo, a pristojni niso izključili možnosti, da bi v prihodnjih dneh sklicali novo sejo, na kateri bi poslanci ratificirali švedski vstop v Nato, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Madžarska je poleg Turčije še edina članica zavezništva, ki ni ratificirala švedskega pristopnega protokola. Do preboja v pogovorih med Ankaro in Stockholmom je prišlo v ponedeljek, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan po besedah generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga zagotovil, da bo protokol o švedskem pristopu k Natu posredoval turškemu parlamentu in poskrbel za ratifikacijo.

Erdogan in švedski premier Ulf Kristersson sta se strinjala, da bosta njuni državi nadaljevali sodelovanje na področju boja proti terorizmu, med drugim v okviru novega varnostnega partnerstva. V skupni izjavi pa sta naslovila tudi najnovejšo Erdoganovo zahtevo po nadaljevanju pristopnih pogajanj Turčije z EU.

Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja lani spričo ruske agresije na Ukrajino. Članice zavezništva so obe državi v Nato uradno povabile na vrhu zavezništva pred enim letom v Madridu. Finska se je zavezništvu priključila aprila letos, Švedska pa še čaka na zeleno luč Ankare in Budimpešte.