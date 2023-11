Madžarska nasprotuje članstvu Ukrajine v EU #vŽivo

Poudarki dneva:



16.44 Putin in Tokajev v Astani potrdila dobre odnose med državama

15.30 Madžarska: EU ne bi smela začeti pogajanj o članstvu z Ukrajino

16.44 Putin in Tokajev v Astani potrdila dobre odnose med državama

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na vabilo kazahstanskega kolega Kasima-Žomarta Tokajeva obiskal Astano in pozval k tesnejšemu sodelovanju. Njegov gostitelj je poudaril trdnost bilateralnih odnosov, ki da niso odvisni od političnega dogajanja.

Putin je v govoru na gospodarskem vrhu v kazahstanski prestolnici Astana poudarili, da sta Rusija in Kazahstan tesni zaveznici in pozval h krepitvi sodelovanja na različnih področjih, od vojaškega in vesoljskega do kmetijskega sektorja.

Kazahstanski predsednik Tokajev je medtem pohvalil bogato preteklost in svetlo prihodnost sodelovanja med državama. Poudaril je, da so odnosi med Kazahstanom in Rusijo nezlomljivi in niso odvisni od političnega dogajanja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Rusija je od začetka invazije na Ukrajino okrepila naložbe v energetski sektor v Srednji Aziji, kjer med drugim načrtuje gradnje nukleark in hidroelektrarn. Zahod je medtem večkrat izrazil zaskrbljenost, da se Rusija prek nekdanjih sovjetskih republik izogiba mednarodnim sankcijam.

15.30 Madžarska: EU ne bi smela začeti pogajanj o članstvu z Ukrajino

Po poročanju Reutersa Madžarska ne želi, da Evropska unija začne pogajanja o članstvu z Ukrajino.

Namesto tega bi ji morala ponuditi neko obliko "privilegiranega partnerstva", je na četrtkovem brifingu povedal vodja kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Voditelji EU naj bi se prihodnji mesec odločili, ali bodo sprejeli priporočilo Evropske komisije, da povabi Kijev, naj začne pogajanja o članstvu, takoj ko izpolni zadnje pogoje, vključno s krepitvijo zaščitnih ukrepov za manjšine.

Priporočilo komisije je pomemben mejnik na poti Kijeva k zahodni integraciji, vendar je za vsako takšno odločitev potrebno soglasje 27 članic bloka, pri čemer Madžarska velja za glavno potencialno oviro.

Budimpešta je sporočila, da ne bo podprla evropske integracije Ukrajine, razen če Kijev spremeni svoje zakone o manjšinah, zlasti glede izobraževanja. Madžarska se je sprla s Kijevom zaradi omejevanja pravic približno 150 tisoč etničnih Madžarov do uporabe njihovega maternega jezika.

Madžarska manjšina v Ukrajini je bila ustrezno zaščitena in ukrajinski in madžarski uradniki so sodelovali pri zakonodajnih spremembah, ki jih je priporočil Bruselj, je na novinarski konferenci v Kijevu povedala Olga Štefanišina, ministrica, ki skrbi za evropsko integracijo Ukrajine.

"Vsaka država, ki se zavestno politično odloči za blokiranje odločitve glede Ukrajine, bo našla razlog za to," je dejala.

Orban je prejšnji mesec dejal, da je strategija EU glede vojne spodletela in da ne vidi razloga, da bi Madžarska pošiljala denar svojih davkoplačevalcev v podporo Ukrajini.