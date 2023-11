Se res bliža konec vojne v Ukrajini #vŽivo

ZDA niso več pripravljene v tolikšni meri financirati Ukrajine kot doslej, Evropa pa tega ni sposobna nadomestiti, piše hrvaški vojaški analitik Mario Galić na portalu index.hr. Poleg tega so razmere na bojišču takšne, da nobena stran ne more bistveno napredovati. Kljub ogromnim izgubam Rusi niso blizu cilja, po drugi strani pa tudi Ukrajina v veliki spomladansko-poletni protiofenzivi ni dosegla večjih uspehov.

Pomembnejši dogodki dneva:



15.06 Ukrajinska tajna služba je priznala umor proruskega poslanca z avtomobilom bombo

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je danes prevzela odgovornost za atentat na proruskega poslanca v okupiranem mestu Lugansk. Mihail Filiponenko, član lokalne skupščine, ki ga je imenovala Rusija, je bil od leta 2014 član proruskega separatističnega gibanja. Bil je eden najvišjih poveljnikov vojske t. i. Ljudske republike Lugansk.

V Lugansku byl výbušninou v autě zabit kolaborant, poslanec tamního parlamentu, exnáčelník Národní milice LNR (Policie) Michail Filiponenko. pic.twitter.com/i458Q2SGSp — Jiri Jicha (@jirik957) November 8, 2023

Ukrajinska služba je na Telegramu objavila, da je Filiponenko umrl v eksploziji avtomobila bombe. Obtožila ga je organiziranja zaporov za civiliste in vojake v regiji Lugansk.

Napadi avtomobilov bomb na uradnike, ki jih je imenovala Rusija, na zasedenih ukrajinskih ozemljih so bili pogosti, odkar je Rusija februarja 2022 začela svojo invazijo na Ukrajino.

14.46 Na vidiku konec vojne v Ukrajini?

Ameriški kongres, predvsem predstavniški dom, v katerem imajo večino republikanci, ni več pripravljen financirati vojn v Ukrajini v tolikšni meri kot doslej, Evropa pa svojih obveznosti niti ne more izpolniti, kaj šele nadomestiti ameriških, piše Galić.

Poleg tega so razmere na bojišču takšne, da nobena stran ne more bistveno napredovati. Ruski poskus obkolitve in osvojitve Avdijivke je najboljši primer. Čeprav so ruski uspehi minimalni, so ostali (po ukrajinskih trditvah) brez od pet do šest tisoč vojakov in več kot 400 bojnih vozil. Če so ruske izgube celo za polovico manjše, bi morali na vsakega mrtvega prišteti še vsaj tri težje ranjene. Kljub ogromnim izgubam Rusi niso blizu cilja.

Velika spomladansko-poletna protiofenziva v Ukrajini ni bila bistveno uspešnejša. Ob zelo velikih izgubah ni bilo doseženo nič. Ukrajinske sile niso dosegle niti Azovskega morja niti Melitopola, ni jim uspelo priti niti do Tokmaka, ki je na pol poti do Melitopola.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski se je soočil z grenko resnico neuspeha in kritiziral vse, od zahodnih zaveznikov do običajnih Ukrajincev, ki se ne želijo bojevati. Napadel je tudi vojaški vrh, ki mu je očital neodločnost in strahopetnost.

Obenem se je omenjala možnost zamenjave poveljnika ukrajinske vojske generala Zalužnega. Jezo in nemoč Zelenskega najbolje odraža njegov stavek zahodnim medijem: "Nihče ne verjame v zmago tako kot jaz."

Zato je pričakovati, da bo Zelenski prej ko slej podlegel ameriškim pritiskom, naj pristane na mirovna pogajanja z Rusijo. Vladimir Putin bi bil začetka pogajanj verjetno vesel, predvsem zaradi predsedniških volitev marca prihodnje leto.