Rusija zaostruje jedrsko retoriko, zdaj je preizkusila še raketo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da so raketo tipa bulava izstrelili s podmornice v Belem morju. Usmerili so jo proti več tisoč kilometrov oddaljeni tarči na polotoku Kamčatka. Kdaj je testiranje potekalo, niso sporočili.

Raketa bulava je sicer dolga 12 metrov in ima doseg prek 8000 kilometrov. Gre za prvo tovrstno izstrelitev po nekaj več kot letu dni, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zahod Rusijo obtožuje, da vse od sprožitve ofenzive na Ukrajino februarja lani stopnjuje svojo jedrsko retoriko. Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden podpisal zakon o preklicu ruske ratifikacije pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje testiranje jedrskega orožja.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je bil med tistimi vplivnimi Rusi, ki so od začetka vojne v Ukrajini državam Zahoda največkrat grozili z napadi z jedrskim orožjem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Cilj pogodbe CTBT je bila celovita prepoved vseh jedrskih poskusov in eksplozij, potem ko so Sovjetska zveza, ZDA in druge jedrske sile med hladno vojno izvedle več kot 2000 poskusov. Tako Rusija kot ZDA sta pogodbo podpisali leta 1996, vendar Washington sporazuma ni nikoli uradno ratificiral.