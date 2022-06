Macron svari: "Putin ga je zgodovinsko polomil. A nečesa ne smemo narediti." #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



17:01 Macron: Kljub Putinovi zgodovinski napaki se Rusije ne sme ponižati

"Mislim, in to sem mu povedal, da je naredil zgodovinsko in temeljno napako za svoje ljudi, zase in za zgodovino," je povedal Macron v petek v pogovoru za francoske regionalne medije glede ruske vojaške operacije v Ukrajini. "S tem se je osamil. Osamitev je ena stvar, a priti ven iz tega je zelo težko," je dodal.

Poudaril je, da se Rusije ne sme "ponižati", "zato da bomo lahko na dan, ko se bodo končali boji, tlakovali pot ven z diplomatskimi sredstvi".

Francoski predsednik je eden redkih evropskih voditeljev, ki je tudi v času vojne redno na telefonu z Moskvo. Foto: Reuters

Francoski predsednik je ob tem povedal, da ne "izključuje" obiska v Kijevu. Francija nudi Ukrajini vojaško in finančno podporo, a se Macron za razliko od več drugih evropskih voditeljev še ni odpravil tja.

Macron ohranja dialog s Putinom tudi po ruskemu napadu na Ukrajino konec februarja in zaradi tega je deležen kritik predvsem s strani vzhodnoevropskih in baltskih partnerjev.

Kot je dejal, te komunikacije ne skriva in jo vodi tudi na željo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Položaj v Ukrajini je zelo kočljiv, zato sem mu posvetil veliko časa in energije. Govorila sva najmanj sto ur," je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass povedal francoski predsednik.

Kijev je sicer danes že kritiziral Macrona zaradi izjave o ponižanju.

"Pozivi k izogibanju ponižanju Rusije lahko ponižajo samo Francijo in vsako drugo državo, ki bi pozivala k temu. Ker Rusija se sama ponižuje," je sporočil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Po njegovih besedah je treba Rusijo "postaviti na svoje mesto", da bi tako "dosegli mir in rešili življenja".

14.03 Rusi zadeli cerkev v Donetsku

In Donetsk Oblast, Skete of All Saints of Sviatohirsk Lavra which belongs to the Moscow Patriarchate caught fire due to Russian shelling. No casualties are reported yet, say Ukrainian Orthodox Church and an officer of the Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/eVgJdluajG — Hromadske Int. (@Hromadske) June 4, 2022

Rusi so z granatami zadeli cerkev v Donecku. Cerkev, ki je bila zgrajena leta 1526, se je vžgala in gori, kar kažejo tudi slike in posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih.

Zaradi ruskega obstreljevanja je zagorel skelet cerkve Vseh svetnikov v Svjatohirsk Lavri, ki pripada moskovskemu patriarhatu. Ukrajinska pravoslavna cerkev in častnik ukrajinskih oboroženih sil sta sporočila, da o žrtvah še ni poročil.

Made of wood, so it could have been torched by anyone. pic.twitter.com/W4ePqt3MZp — Phil Myarm (@CWhorederman) June 4, 2022

13.51 Nov ruski napad na Odeso

Iz ukrajinskega pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju danes znova poročajo o ruskih napadih. Po navedbah lokalnih oblasti so ruske sile zadele kmetijski obrat, medtem ko je ruska stran sporočila, da je v bližini Odese sestrelila vojaško letalo, polno orožja, in uničila vojaški objekt. Razmere v Odesi so sicer pomembne tudi z vidika izvoza hrane.

Ukrajinska stran je pred tem poročala o ruskem napadu z vodenimi izstrelki Ha-59 na kmetijski obrat oziroma kmetijsko podjetje na širšem območju Odese. Pri tem naj bi izbruhnil požar, vsaj dve osebi pa sta bili ranjeni.

Kot je na družbenem omrežju Telegram še zapisal predstavnik regionalnih oblasti Sergij Bračuk, več ruskih ladij z vodenimi izstrelki še naprej ostaja v Črnem morju, ruske sile pa naj bi tudi skušale okrepiti svoje oporišče na Kačjem otoku.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je sicer v petek zvečer v odzivu na predloge ruskega voditelja Vladimirja Putina glede obnove izvoza žit in druge hrane iz ukrajinskih pristanišč opozoril prav na razmere v Odesi kot ključnem črnomorskem pristanišču.

Putin je v petek po srečanju s predsednikom Afriške unije Mackyjem Sallom namreč dejal, da je Ukrajina tista, ki bi morala odstraniti mine iz svojih črnomorskih pristanišč, saj naj bi jih tja nastavila ona, in ne Rusija, kot trdijo v Kijevu in na Zahodu. Kot je dodal, ruska vojska tega ne bi izkoristila za napade, ampak bi omogočila varen prehod ladij s hrano skozi Črno morje.

"Dobrodošli ste, da prek morskih pristanišč pod ukrajinskim nadzorom izvažate žito, v prvi vrsti prek vseh črnomorskih pristanišč, Odese in bližnjih," je Sallu še zatrdil Putin.

Kuleba se je na Twitterju odzval z besedami, da je Ukrajina pripravljena vzpostaviti pogoje, potrebne za obnovo izvoza iz pristanišča Odesa, a "vprašanje je, kako zagotoviti, da Rusija te trgovske poti ne bo izkoristila za napad na mesto Odesa". Kot je dodal, od Rusije za zdaj niso prejeli nobenih jamstev, si pa skupaj z Združenimi narodi in partnerji še naprej prizadevajo za rešitev.

13.04 Ukrajina: Rusi razstreljujejo mostove, želijo preprečiti dostavo pomoči civilistom

Guverner luganske regije Sergij Hajdaj je dejal, da ruske sile razstreljujejo mostove čez reko Severski Doneck, da bi Ukrajini preprečile dostavo vojaških okrepitev in zagotavljanje pomoči civilistom v Severnodonecku. Hajdaj je dejal, da ukrajinska vojska še naprej drži svoje položaje znotraj ključnega vzhodnega mesta in je zatrla ruske sile na več lokacijah, poroča Reuters.

12.28 Ukrajinski minister opozarja svet: Sledi neizbežno pomanjkanje hrane, če Rusi ne odblokirajo pristanišč

Svet se bo soočil s kritičnim pomanjkanjem hrane, če Rusija ne bo prekinila blokade črnomorskih pristanišč, je opozoril ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov. Ukrajina in njeni zavezniki iščejo načine za izvoz približno 22 milijonov ton žita iz države, potem ko je Rusija blokirala nekatera njena največja morska pristanišča. Ruska mornarica zdaj nadzoruje glavne transportne poti v Črnem morju in blokira ukrajinske ladje.

"Prizadevanja za izboljšanje drugih možnosti prevoza, da bi svoja žita prepeljali po cesti, reki in železnici, ne bi bila dovolj, da bi izvažali tudi del njihovih skupnih zalog žita," je Kubrakov povedal za Financial Times. Dodal je, da po kopenskih poteh ni mogoče izvesti 20 odstotkov tega, kar je mogoče izvesti prek črnomorskih pristanišč.

11.38 Rusija: V Odesi smo sestrelili ukrajinsko letalo, polno orožja in streliva

Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je v bližini Odese ruska vojska sestrelila ukrajinsko vojaško transportno letalo, polno orožja in streliva, poroča Reuters.

Ruske rakete so zadele tudi artilerijo v ukrajinski regiji Sumi, kjer so delali tuji inštruktorji, so še povedali na ministrstvu. Pravijo tudi, da je še en raketni napad uničil bazo "tujih plačancev" v regiji Odesa.

11.07 Regionalni guverner: Rusija utrpela velike izgube na severozahodu

Ukrajina zdaj nadzoruje polovico ključnega vzhodnega mesta Severodoneck, potem ko je ponovno zavzela 20 odstotkov ozemlja, ki ga je izgubila proti ruskim silam. "Rusiji je uspelo zavzeti večino mesta, zdaj pa jih je ukrajinska vojska potisnila nazaj. Res trpijo velike izgube," je dejal Hajdaj. "Korak za korakom napredujejo. Vse uničijo s topništvom, letali, minometi, tanki. Toda takoj, ko bomo imeli dovolj zahodnega orožja, bomo njihovo topništvo potisnili z naših položajev. In potem bo, verjemite mi, ruska pehota kar zbežala," je med pojavljanjem na nacionalni televiziji dejal Hajdaj.

9.30 Kijev pričakuje, da bo vojna trajala še od dva do šest mesecev

Vojna v Ukrajini bi lahko trajala še dva do šest mesecev, je v petek zvečer v intervjuju za neodvisni ruski spletni portal Meduza ocenil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Ključna dejavnika bosta po njegovem količina orožja, ki ga bodo imele na voljo ukrajinske sile, in razpoloženje v Evropi, Ukrajini in Rusiji.

Kot je še dodal, bodo mirovna pogajanja z Moskvo mogoča le, če se bodo razmere na terenu spremenile in Rusija ne bo imela več občutka, da lahko narekuje pogoje. Kakršnekoli ozemeljske koncesije Rusiji vojne ne bodo končale, je posvaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Nekatera ukrajinska mesta, kot sta Mariupol in Severodoneck, kjer so ali še potekajo najsrditejši spopadi, dejansko ne obstajajo več, je dejal. Po njegovih besedah je Rusija v vojni do zdaj izgubila okoli 80 tisoč mož, tako pripadnikov redne vojske kot separatističnih sil na vzhodu Ukrajine ter plačancev iz skupine Wagner.

Po porazni prvi fazi invazije na Ukrajino, ko naj bi v spopadih padlo po tisoč ruskih borcev dnevno, so zdaj izgube na ruski in ukrajinski strani "primerljive", je še priznal Podoljak.

Predsednik Volodimir Zelenski je nedavno izjavil, da ukrajinske izgube znašajo okoli 100 mrtvih in 500 ranjenih dnevno. Zelenski je sicer v svojem videonagovoru na 100. dan vojne znova zatrdil, da bo Ukrajina v vojni na koncu zmagala. Boj svoje domovine in sodržavljanov je strnil v treh besedah: "mir, zmaga, Ukrajina".

Glavni pogajalec Kijeva z Moskvo David Arahamija je medtem v petek v televizijskem intervjuju poudaril, da se bo Ukrajina za pogajalsko mizo vrnila le, ko bo njen položaj na fronti in posledično na pogajanjih močnejši, poroča dpa. Položaj Ukrajine pa bo močnejši, ko bodo končno prejeli zadostne količine orožja, ki jim ga neprestano obljublja Zahod.

Siloviti spopadi na vzhodu Ukrajine se medtem nadaljujejo. Po današnjih navedbah ukrajinske vojske je Rusija na območje mesta Severodoneck, kjer so boji trenutno najsrditejši, vpoklicala nove rezerve, prav tako ne pojenja topniško obstreljevanje.

Kljub temu se ukrajinski borci še naprej upirajo in mesto še ni v celoti padlo v ruske roke. Tako ruski napadi na predmestje Ustinovka kot tudi poskus kopenske ofenzive, da zavzame bližnji kraj Bahmut, so bili neuspešni, zatrjujejo generali v Kijevu.

Guverner regije Lugansk Sergij Hajdaj je v petek celo sporočil, da jim je uspelo napadalce potisniti nazaj za "20 odstotkov" in da "ni realno", da bi mesto v prihodnjih dveh tednih padlo. "Takoj ko bomo imeli dovolj zahodnega orožja dolgega dosega, bomo njihovo topništvo potisnili s položajev. In takrat bo, verjemite mi, ruska pehota samo še zbežala," je dejal, a njegovih navedb ni mogoče neodvisno potrditi.

Ruske sile naj bi sicer skušale obkoliti ukrajinske borce v Severodonecku in jim onemogočiti oskrbo od zunaj ter jih tako izčrpati. Območje Severodonecka in bližnjega mesta Lisičansk je sicer še zadnje v regiji Lugansk, ki je načeloma še v rokah ukrajinskih sil.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske se medtem nadaljujejo tudi spopadi za mesto Slovjansk v regiji Doneck, približno 80 kilometrov od Severodonecka, kjer Rusi prav tako zbirajo dodatne sile. Tudi tam naj ponoči ne bi beležili večjih uspehov. Slovjansk, kjer je pred vojno živelo okoli pol milijona ljudi, je strateško ključno; tam se med drugim nahaja glavni štab ukrajinske vojske za regijo Doneck.

9.23 Ukrajinski minister: Obveščevalne službe so v stiku z ujetimi borci iz Azovstala

Ukrajinske obveščevalne službe so v stiku z ujetimi borci iz jeklarne Azovstal, Kijev pa dela vse, da bi zagotovil njihovo izpustitev, je pozno sinoči povedal ukrajinski notranji minister Denis Monastirski. "Preko njih (obveščevalnih služb) smo seznanjeni s pogoji pridržanja, prehrane in možnosti njihovega izpusta," je za ukrajinsko televizijo dejal Monastirski.

"Vsi vemo, da bodo vsi tu v Kijevu, in delamo vse, da bi to zagotovili," je dodal.

Maja je Rusija sporočila, da se je skoraj dva tisoč Ukrajincev predalo po končanih zadnjih bojih v ruševinah Mariupola, kjer so več tednov zadrževali v bunkerjih in predorih pod obsežno jeklarno Azovstal. Kijev želi priti do svojih borcev z izmenjavo zapornikov. Nekateri visoki ruski zakonodajalci so zahtevali, da se nekaterim vojakom sodi. Kremelj je sporočil, da bo z borci, ki so se predali, postopal v skladu z mednarodnimi postopki.

8.28 ZN: Od februarja od doma moralo pobegniti 14 milijonov Ukrajincev

Od februarja je bilo 14 milijonov Ukrajincev prisiljenih zapustiti svoje domove in zbežati, od teh je bila večina žensk in otrok, je v petek povedal koordinator Združenih narodov za krizo v Ukrajini Amin Awad.

8.24 Ukrajina: Rusi sprožili protinapad v Severodonecku, a so se umaknili

Ukrajinska vojska je dejala, da je Rusija po navedbah Reutersa z artilerijo izvedla napade na severovzhodu. A ruske sile so se umaknile po neuspešnih poskusih napredovanja v bližino mesta Bahmut in prekinile dostop do Severodonecka, je dejala ukrajinska vojska.

7.52 Moskovski župan: Pomagali bomo pri obnovi Luganska in Donecka

Moskva bo pomagala obnoviti Lugansk in Doneck, je po obisku v Lugansku napovedal moskovski župan Sergej Sobjanin. "V imenu predsednika Rusije bo Moskva zagotovila humanitarno pomoč in pomoč pri obnovi družbene inženirske infrastrukture dveh mest − Luganska in Donecka," je na svojem uradnem telegramskem kanalu zapisal Sobjanin. "Podpisali smo sporazume o sodelovanju in bratovščini med Moskvo in Luganskom. Predložili smo načrte za ponovno vzpostavitev normalnega mirnega življenja," je dodal.