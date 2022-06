Civilisti pred Rusi zbežali na kraj, ki je lahko smrtno nevaren #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



7.09 Prva dama Ukrajine pravi, da predaja ozemlja Rusiji ne bo končala vojne

Foto: Instagram & Imdb

Predaja ozemlja Rusiji bi pomenila "predajo svobode" in ne bi končala invazije predsednika Putina, je dejala prva dama Ukrajine Olena Zelenska. "Ukrajinci običajno ne morejo sprejeti vseh tistih izjav, ki jih včasih slišimo od voditeljev držav – v nekaterih primerih voditeljev velikih in vplivnih držav. Ne moreš se kar tako odpovedati delom svojega ozemlja, kot bi se odrekali svobodi," je v intervjuju za ABC News dejala Zelenska.

6.56 Merklova obsoja "barbarsko" rusko vojno

Foto: Guliverimage

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je v prvem javnem nagovoru po šestih mesecih napad Rusije na Ukrajino označila za kršitev mednarodnega prava in "globoko prelomnico" v zgodovini Evrope po drugi svetovni vojni. "Moja solidarnost je z Ukrajino, ki jo je Rusija napadla in ki podpira svojo pravico do samoobrambe," je pozno v sredo dejala Merklova. Dejala je, da podpira prizadevanja trenutne nemške vlade, Evropske unije, Združenih držav Amerike, Nata, G7 in ZN, da bi zagotovili ustavitev "barbarske vojne in agresije Rusije".

6.44 Civilisti se pred bombami skrivajo v kemični tovarni

Po večtedenskem obstreljevanju v prizadevanjih za popoln nadzor nad industrijsko donbaško regijo, so ruske sile konec preteklega tedna vstopile v največje mesto, ki je v vzhodnem Lugansku še vedno pod ukrajinskim nadzorom. Iz Ukrajine so v torek sporočili, da je ruski zračni napad zadel tank z dušikovo kislino v Severodonecku, zaradi česar se je ustvaril velik rožnati oblak.

Civilisti so se pred ruskimi izstrelki skrili v zavetišča pod ukrajinsko kemično tovarno Azot, kjer pa je še vedno veliko zalog nevarnih snovi, jer opozoril guverner Luganska Sergij Hajdaj in dodal, da so pod tovarno "močna sovjetska" zavetišča.