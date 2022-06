Ruski vojni zločinec po obsodbi: To je Putinov neuspeh #video

Ukrajinsko sodišče je 21-letnega Aleksandra Ivanova in 26-letnega Aleksandra Bobikina spoznalo za kriva vojnih zločinov. V torek so ju obsodili na 12 let zaporne kazni. Rusa sta bila del enote, ki je na civiliste izstrelila najmanj 38 raket in v prvih dneh vojne popolnoma uničila šolo v Harkovu. "Vse skupaj je napaka. Upam, da se krvavi konflikt čim prej konča. To je Putinov neuspeh," je za časnik The Sun povedal Bobikin.

Ruska vojaka Aleksander Ivanov in Aleksander Bobikin sta bila del enote, ki je na civiliste izstrelila najmanj 38 raket in v prvih dneh vojne popolnoma uničila šolo v Harkovu. Oblasti so ju prijele pri prečkanju meje, sodišče ju je spoznalo za kriva in obsodilo na 12 let zaporne kazni.

Na torkovem sodnem procesu sta Ivanov in Bobikin v zastekljeni celici mirno spremljala proces in odločitev sodišča. Preden so ju pazniki odpeljali, je Bobikin za The Sun povedal, da obžaluje svoja dejanja in da se želi pridružiti ukrajinskim silam: "Putin mora takoj ustaviti vojno. To je napaka, vojna je Putinov neuspeh."

"Sprejemam pogoje sodišča in dosojeno kazen. Moja družina ve, da sem tukaj. Spremenil sem mnenje glede svojih dejanj," je še povedal Bobikin.

To je šele začetek

To je drugi sodni proces proti ruskim vojnim zločincem, ki je dobil epilog. "Ta obsodba pošilja jasno sporočilo, da temeljito preiskujemo barbarska dejanja, ki so jih zagrešili Rusi," je po izrečeni kazni za The Sun povedal neimenovani pravni vir.

"Ruski vojaki ubijajo in posiljujejo. Mislili so, da njihova dejanja ne bodo imela posledic. A kazni se ne bodo izognili. Vodimo intenzivne preiskave, pripeljali jih bomo pred sodnike in soočili jih bomo s posledicami njihovih dejanj. To je drugi krog obsodb in ukrajinskemu narodu obljubim, da jih bo sledilo še mnogo," je v nadaljevanju še pojasnil vir.