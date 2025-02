Macron kot prvi evropski voditelj na obisk k Trumpu

Macron se bo danes sestal s Trumpom, medtem ko evropski voditelji iščejo konsenz glede odziva na odločitev ameriškega predsednika, da se bodo ZDA glede konca vojne v Ukrajini pogajale neposredno z Rusijo, navaja medij Politico. Tako Kijev kot Evropa sta bila za zdaj iz pogovorov izvzeta.

Francoski predsednik, ki je prejšnji teden gostil več ločenih srečanj z evropskimi voditelji o razmerah v Ukrajini, možnih odzivih nanje in o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti, je večkrat poudaril pomen ohranjanja enotnosti Evrope in ZDA glede vojne v Ukrajini.

Trumpu namerava dati nekaj nasvetov

Macron je pred odhodom v ZDA prejšnji četrtek med drugim dejal, da bo ameriškemu predsedniku svetoval, da pred ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ne sme biti šibek, saj bi to signaliziralo njegovo šibkost tudi v očeh Kitajske in Irana. V izjavi v soboto je dodal, da želi Trumpu predati sporočilo o pomenu varnosti evropskih zaveznikov ZDA.

Trump je medtem prejšnji teden osupnil in razburil evropske voditelje z izjavami glede Ukrajine in njenega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga je označil za diktatorja, napadeni Ukrajini pa pripisal odgovornost za vojno. Zelenskemu je v bran stopilo več voditeljev, med njimi tudi Macron in britanski premier Keir Starmer, ki se bo na obisku v Beli hiši mudil v četrtek.

Pogovore Trumpa in Macrona bo poleg Ukrajine po napovedih zaznamovalo tudi gospodarsko sodelovanje med ZDA in EU ter napovedane carine na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA, tudi iz EU, ki naj bi začele veljati 12. marca. Trump je nedavno napovedal tudi visoke carine na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov. Macron je v soboto dejal, da namerava pozvati predsednika ZDA, naj ne trpinči svojih zaveznikov s carinami.