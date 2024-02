Lufthansino letališko osebje bo v torek stavkalo

Letališko osebje, zaposleno pri nemškem letalskem prevozniku Lufthansa, bo v torek stavkalo. Pri Lufthansi opozarjajo, da bo posledično prišlo do velikega števila odpovedi letov. Nekateri zaposleni bodo s stavko začeli že danes, zato prihaja tudi do odpovedi današnjih letov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina letališkega osebja Lufthanse na letališčih v Frankfurtu, Münchnu, Hamburgu, Berlinu, Düsseldorfu, Köln-Bonnu in Stuttgartu bo stavko začela v torek ob 4. uri. Po besedah glavnega pogajalca sindikata Verdi Marvina Reschinskega pa bo tehnično, logistično, tovorno in informacijsko osebje začelo stavkati že danes ob 20. uri.

Stavka se bo predvidoma končala v sredo okoli 7. ure.

Odpovedi letov že danes

Lufthansa je po poročanju dpa odpovedala več deset današnjih letov v svojem vozlišču v Frankfurtu. Odpovedani so bili predvsem leti po Evropi, medtem ko so bile glavne medcelinske povezave z destinacijami, kot sta Buenos Aires in Cape Town, še naprej predvidene.

Pri Lufthansi so ob tem opozorili, da bo v torek in sredo, ko bo potekal glavni del stavke, prišlo do večjega števila odpovedi letov. Po napovedih letalskega prevoznika bo med stavko izvedenih približno med deset in 20 odstotkov letov.

Z Brnika med stavko zaenkrat le v Frankfurt

Lufthansina letala letijo tudi na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Tako sta bila odpovedana torkova leta med Münchnom in Brnikom, medtem ko leti med Frankfurtom in Brnikom zaenkrat ostajajo na sporedu, izhaja iz voznega reda, objavljenega na spletni strani ljubljanskega letališča.

Po oceni letalskega prevoznika, ki pripravlja alternativni vozni red, bo stavka vplivala na več kot 100 tisoč potnikov. Vodja kadrovske službe letalske družbe Michael Niggemann je obsodil odločitev sindikata Verdi in dejal, da bo ukrep ponovno "nesorazmerno obremenil naše goste".

V sindikatu Verdi, ki je sklical stavko, zadnjo opravičujejo s trditvijo, da v pogajanjih o delovnih pogojih ni bilo napredka. Med spornimi točkami je bila po mnenju sindikata tudi prenizka plača, ki je bila zaposlenim ponujena v primerjavi z drugimi kategorijami zaposlenih, kot so piloti.

Sindikat zahteva 12,5-odstotno povišanje plač

"Ne želimo te eskalacije. Želimo hiter rezultat za zaposlene in potnike," pravijo v sindikatu, ki zahteva 12,5-odstotno povišanje plač in najmanj 500 evrov več na mesec.

Lufthansa je decembra ponudila zvišanje plač za štiri odstotke in dodatno 5,5-odstotno zvišanje februarja 2025. Napovedali so tudi izplačilo tri tisoč evrov inflacijskega dodatka.

Naslednji krog pogajanj med predstavniki zaposlenih in Lufthanse bo potekal 21. februarja.