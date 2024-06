Na novosadskem sejmišču so poskušali predstavniki opozicije razbiti stranski vhod v prostore klicnega centra, nato pa so jih iz notranjosti prostorov poškropili z gasilnim aparatom. Predstavniki opozicije so se tudi prerekali s policisti na glavnem vhodu v stavbo, medtem pa je ljudem iz klicnega centra skupaj s škatlami uspelo zapustiti prostore. Incident je pomemben, saj so po navedbah opozicije v klicnem centru stranke SNS potekale nezakonite dejavnosti.

Z izjemo sejmišča v Novem Sadu niso zabeležili incidentov

Programski direktor opazovalne misije neodvisne srbske organizacije Center za raziskave, transparentnost in odgovornost (Crta) Raša Nedeljkov je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da so prijavili šest nepravilnosti na volitvah, od tega pet zaradi kupovanja glasov, poroča srbski spletni portal N1. Srbsko notranje ministrstvo je sporočilo, da z izjemo sejmišča v Novem Sadu niso zabeležili incidentov.

Na lokalnih volitvah v Srbiji danes 4,2 milijona volivcev izbira predstavnike v 89 občinah in mestih, med njimi tudi v Beogradu, Novem Sadu in Nišu. Ankete v prestolnici kažejo na zmago vladajoče SNS Aleksandra Vučića. Opozicija medtem upa na zmago v Nišu.

Lokalne volitve potekajo v mestih in občinah, kjer niso potekale že decembra. V Beogradu jih bodo ponovili, ker na decembrskih volitvah nobena stranka ni osvojila večine v 110-članski mestni skupščini. Volitve v Beogradu in na predčasnih parlamentarnih volitvah so zaznamovale tudi obtožbe o domnevnih nepravilnostih, o katerih so poročali tako domači kot tuji opazovalci.

Opozicija je pred ponovnim razpisom volitev postavila več zahtev glede volilnih pogojev. Ker oblast ni izpolnila vseh zahtev, del opozicijskih strank volitve v Beogradu bojkotira. Volišča bodo odprta do 20. ure. Prvi neuradni delni izidi naj bi bili znani kmalu po zaprtju volišč, državna volilna komisija pa bo končne uradne rezultate objavila najkasneje do četrtka zvečer.

