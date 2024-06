Na predsedniških volitvah na Islandiji je zmagala 55-letna podjetnica Halla Tomasdottir pred izkušeno političarko Katrin Jakobsdottir, ki je odstopila kot premierka in se udeležila volitev. Tomasdottir bo sedma predsednica države in druga ženska na tem položaju, kažejo končni rezultati sobotnih volitev. Mandat naj bi prevzela 1. avgusta.

Preštevanje glasov 12 kandidatov in kandidatk je bilo napeto vse do zadnje faze štetja, ko je Jakobsdottirova priznala poraz in čestitala Tomasdottirovi za zmago na predsedniških volitvah. Halla Tomasdottir je prejela 34,3 odstotka glasov in prehitela 48-letno Katrin Jakobsdottir s 25,5 odstotki glasov, potem ko je aprila odstopila s položaja predsednice vlade in se udeležila sobotnih volitev.

Volilna udeležba precej višja kot na prejšnjih volitvah

Nekdanja premierka Jakobsdottirova je bila po oceni kritikov preveč politična, da bi prevzela predsedniški položaj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Potem ko je volitvah leta 2016 zasedla drugo mesto za dosedanjim islandskim predsednikom Gudnijem Johannessonom, je Tomasdottirova tako v drugem poskusu vendarle postala predsednica države, kažejo končni rezultati volitev. Tomasdottirova je izvršna direktorica podjetja The B Team, globalne neprofitne organizacije, ki jo je soustanovil britanski poslovnež Richard Branson za spodbujanje poslovnih praks, ki se osredotočajo na človeštvo in podnebje, navaja AFP.

Volilna udeležba je bila malce nižja od 79 odstotkov in s tem precej višja kot na prejšnjih volitvah, je poročala islandska radiotelevizija RUV. Tomasdottirova bo sedma predsednica države in druga ženska na tem položaju. Na položaju predsednice naj bi nastopila 1. avgusta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Islandiji je vloga predsednika v veliki meri protokolarna. Ima pravico, da vloži veto na zakone in predlaga referendum. Vpliv ima tudi na oblikovanje vlade. Podeli namreč mandat za sestavo vlade relativnemu zmagovalcu volitev.