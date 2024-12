Po svetu so bili med opravljanjem svojega dela letos ubiti 104 novinarji, med njimi več kot polovica na območju Gaze, je danes sporočila Mednarodna zveza novinarjev (IFJ). Najnevarnejši regiji za novinarje sta letos Bližnji vzhod in Azija.

Število smrtnih žrtev je sicer nižje kot lani, ko so jih zabeležili 129, vendar je to še vedno eno najhujših let za novinarje v zgodovini, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal generalni sekretar IFJ Anthony Bellanger.

IFJ se je ob objavi poročila znova zavzela za to, da Združeni narodi nujno sprejmejo mednarodno konvencijo o zaščiti novinarjev.

Po podatkih te največje globalne zveze novinarskih sindikatov je bilo letos v izraelski ofenzivi v Gazi ubitih 55 palestinskih medijskih delavcev, od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani pa je bilo ubitih najmanj 138 palestinskih novinarjev.

Bellanger je pojasnil, da so bili številni novinarji v Gazi tarča napadov, drugi so bili ubiti, ker so se znašli na napačnem mestu ob napačnem času.

Za Bližnjim vzhodom s 66 ubitimi novinarji je druga najnevarnejša regija za novinarje letos Azija, kjer je bilo ubitih 20 novinarjev, med njimi šest v Pakistanu, pet v Bangladešu in trije v Indiji.

Žrtve med novinarji je zahtevala tudi vojna v Ukrajini – po podatkih IFJ so bili letos ubiti štirje. V Afriki je bilo ubitih osem novinarjev, v obeh Amerikah skupaj pa šest.

Svoje poročilo o številu ubitih novinarjev letos bo ta teden objavila tudi nevladna organizacija Novinarji brez meja. Po navedbah AFP je sicer število ubitih novinarjev, ki jih zabeleži IFJ, zaradi razlik v metodologiji običajno precej višje od števila, ki ga objavijo Novinarji brez meja.