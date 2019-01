Umor pretresa nogometni svet. Ubili novinarja, ki je razkrival korupcijo.

Ahmed Husein je bil del ekipe, to je vodil nagrajeni novinar Anas Aremeyaw Anas, katere preiskava je vodila k odstopu predsednika ganske nogometne zveze.

Na ducate sodnikov in druge uradne osebe v več državah so suspendirali, vključno z nigerijskim selektorjem Salisujem Yusufom, ki je od novinarja, ta se je izdajal za agenta, vzel gotovino.

Huseina so ustrelili v vrat in prsni koš v sredo zvečer v Akri, ko se je vračal domov.

"Žalostna vest, toda ne bodo nas utišali. Počivaj v miru, Ahmed," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Anas.

Husein se je sicer že pred tem pritožil na policijo, potem ko je član ganskega parlamenta Kennedy Agyapong pokazal njegovo fotografijo na privatni televizijski postaji.

Obljubil je plačilo za tiste, ki bi se maščevali Huseinu.

"Ta fant je zelo nevaren. Živi tukaj, v Madini. Če pride sem, ga pretepite," je dejal Agyapong in s prstom kazal na Huseinovo fotografijo.

V preiskavi nogometne korupcije je bil omenjen tudi Agyapong.

Takole je ganski politik Kennedy Agyapong pozival k linčanju Ahmeda Huseina:

VIDEO: Ghanaian MP Kennedy Ohene Agyapong calling for attacks on Journalist Ahmed Husein for exposing corruption in African Football.



Husein has been assassinated on the streets of Accra Ghana by armed men on motorbikes.#RIPAhmedHusein pic.twitter.com/oUjLD2dqD5