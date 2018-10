Sky News: Našli dele Hašokdžijevega trupla #video

Truplo novinarja naj bi bilo razkosano, obraz pa neprepoznaven, poroča Sky News. Zakopano naj bi bilo na domačem vrtu konzula, hiša je od konzulata v Istanbulu oddaljena 500 metrov.

Turški preiskovalci so med preiskavo vozila savdskega konzulata v Istanbulu našli dva kovčka in druge stvari, za katere domnevajo, da so pripadale umorjenemu savdskemu novinarju Džamalu Hašodžiju, danes poročajo turški mediji.

Pred tem je danes turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zatrdil, da je šlo za "načrtovan in krut" umor novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Istanbulu, Turčija pa ima za to trdne dokaze.

"Imamo trdne dokaze, da je bil njegov umor načrtovan," je dejal Erdogan. Več dni vnaprej so ga načrtovali uradniki na savdskem konzulatu v Istanbulu in skupina iz Savdske Arabije, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v nagovoru poslancem vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) v Ankari.

Ubili so ga po tem, ko je prišel po papirje za poroko

Foto: Reuters Erdogan je od Savdske Arabije zahteval, naj zagotovi odgovore, kje je Hašokdžijevo truplo in kdo je umor naročil. Turški preiskovalci so že sporočili, da so Hašokdžija na konzulatu, kamor je šel 2. oktobra po dokumente za poroko, mučili, ubili in razkosali.

Ameriški medij CNN je objavil ekskluzivne posnetke turških preiskovalcev, ki razkrivajo, da je eden od vpletenih v novinarjevih oblačilih in očalih ter z umetno brado pri zadnjih vratih zapustil savdski konzulat v Istanbulu. Kot še poroča medij, gre za Mustafo Al Madanija, ki naj bi ga vpoklicali samo zato, da bi igral dvojnika in tako pomagal prikriti umor.

New York Times je medtem objavil posnetke nadzornih kamer o zadnjih skupnih trenutkih Hašokdžija z njegovo zaročenko, Turkinjo Hatice Cengiz. Med drugim sta obiskala lokalni matični urad.

Savdske oblasti so sicer konec tedna priznale umor novinarja, ta je pogrešan od 2. oktobra, a pri tem zanikajo, da bi šlo za načrtovani umor, temveč trdijo, da se je zgodila grozna napaka.

Konzulat Savdske Arabije v Istanbulu. Foto: Reuters

V Turčijo odhaja še direktorica Cie

V Turčijo je medtem odpotovala direktorica ameriške obveščevalne agencije Cia Gina Haspel. V Riadu pa je bil ameriški finančni minister Steven Mnuchin, ki se je sestal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, s katerim sta govorila o gospodarskih vprašanjih in boju proti terorizmu.

S princem se je včeraj sestal tudi svetovalec Bele hiše in Trumpov zet Jared Kushner. Po srečanju je povedal, da je princa Mohameda pozval k popolni preglednosti, saj "svet gleda". Prestolonaslednika obtožujejo, da je naročil umor do monarhije kritičnega novinarja Washington Posta, kar v Riadu zanikajo.