Leto 2020 drugo najtoplejše doslej

Leto 2020 je bilo drugo najtoplejše, odkar so se po svetu začele uradne meritve temperatur, je danes sporočila nemška državna meteorološka služba DWD. To po njihovih navedbah dokazuje, da so posledice podnebnih sprememb vse bolj očitne in vse bolj problematične.

Kot je na današnji predstavitvi najnovejših podatkov dejal predsednik DWD in obenem prvi mož Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Gerhard Adrian, je površina morskega ledu na Arktiki lani dosegla drugo najnižjo vrednost po letu 2012, piše nemška tiskovna agencija dpa.

To po njegovih besedah dokazuje, da so posledice podnebnih sprememb vse bolj očitne in vse bolj problematične. "Število vremenskih ekstremov se povečuje, čeprav jih je bilo že doslej skrb vzbujajoče veliko," je opozoril, poroča STA.

Segrevanje nekoliko upočasnila epidemija

Segrevanje ozračja je lani nekoliko upočasnila pandemija bolezni covid-19, vendar svet po podatkih Združenih narodov ostaja na poti segrevanja ozračja za več kot tri stopinje Celzija do konca stoletja.

WMO je medtem nedavno posodobila referenčni okvir za nove meteorološke podatke. To v praksi pomeni, da bodo strokovnjaki podatke odslej primerjali s povprečnimi vrednostmi za obdobje 1991–2020 in ne več 1981–2010, so danes pojasnili v WMO.

Posodobitev se izvede vsakih deset let, pomembna pa je med drugim zato, ker panoge, kot so kmetijstvo, zdravstvo in promet, potrebujejo posodobljene primerjalne vrednosti, piše dpa.