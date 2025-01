Na letališču Pulkovo v ruskem mestu Sankt Peterburg so zaradi zagotovitve varnosti civilnega letalstva začasno ustavili pristajanje in vzletanje vseh letal, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila ruska agencija za civilno letalstvo Rosaviacija.

Rosaviacija je sporočila, da vzleti in pristanki na letališču v Sankt Peterburgu za zdaj niso dovoljeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so v agenciji še pojasnili v objavi na Telegramu, letalske posadke, kontrolorji zračnega prometa in letališke službe izvajajo vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti poletov, kar je njihova glavna prednostna naloga.

Vzrok zaprtja letališča ni znan

Razloga za odločitev o začasni prekinitvi zračnega prometa niso navedli, vendar pa so ruska letališča do zdaj že večkrat uvedla podobne omejitve zaradi napadov ukrajinskih brezpilotnih letalnikov in posledičnih aktivnosti zračne obrambe.

Ukrajina se že skoraj tri leta bori proti ruski agresiji in je od začetka vojne večkrat napadla tudi cilje v Rusiji.