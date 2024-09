Hrvaška letališča so v prvih sedmih mesecih sprejela 7,2 milijona potnikov, kar je za 17,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Potniški promet se je povečal na vseh mednarodnih letališčih, razen na reškem. Za skoraj petino se je povečal tudi tovorni promet, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko. Znani so tudi podatki, koliko potnikov je prišlo na Letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani.

Hrvaška letališča so od začetka januarja do konca julija zabeležila nekaj več kot 78 tisoč letov ali za 12,4 odstotka več kot v istem obdobju lani. Tovorni promet se je v tem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 18,3 odstotka na dobrih 6.300 ton.

Največ potnikov na zagrebškem letališču

Največ potnikov je v sedmih mesecih sprejelo letališče v Zagrebu, in sicer skoraj 2,4 milijona ali za 16,7 odstotka več kot lani. Sledita splitsko letališče z 1,9 milijona potnikov, kar je za 6,7 odstotka več kot lani, in dubrovniško letališče z 1,6 milijona potnikov, kar je za 23 odstotkov več kot lani. Največjo rast je zabeležilo letališče v Osijeku, kjer se je potniški promet povečal za 42 odstotkov na okoli 25 tisoč potnikov.

Največ potnikov je v sedmih mesecih sprejelo letališče v Zagrebu, in sicer skoraj 2,4 milijona ali za 16,7 odstotka več kot lani. Foto: Guliverimage

Povečanje potniškega prometa je v prvih sedmih mesecih zabeležilo vseh sedem mednarodnih hrvaških letališč z izjemo Reke, kjer so imeli za 4,2 odstotka manjši promet kot lani, sprejeli pa so 74.200 potnikov. Julija so hrvaška letališča skupno sprejela okoli 2,2 milijona potnikov, kar je za 10,1 odstotka več kot julija lani.

Zagrebu sledita Split in Dubrovnik

Prvo trojico po številu potnikov julija sestavljajo Zagreb, Split in Dubrovnik. Zagrebško letališče je sprejelo 430.500 potnikov ali za 17,4 odstotka več kot julija lani, splitsko 748.100 ali za 0,7 odstotka več, dubrovniško pa 520.500 ali za 17 odstotkov več kot lani julija. Letališča na Hrvaškem so julija zabeležila za 6,5 odstotka več letov ali nekaj več kot 20.600. Tovorni promet je znašal dobrih tisoč ton ali za 31 odstotkov več kot julija lani.

Koliko potnikov je julija letos potovalo z ljubljanskega letališča

Slovenski statistični urad pa je danes sporočil, da je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana julija letos potovalo skoraj 162 tisoč potnikov, kar je osem odstotkov več kot julija lani. Pretovorjenih je bilo 1.020 ton blaga oz. za desetino več.

Vlaki so julija prepeljali 1,4 milijona potnikov ali za skoraj štiri odstotke več kot lani julija. Foto: Matic Prevc/STA

Avtobusi v mestnem javnem prevozu v Sloveniji so julija prepeljali nekaj več kot 2,7 milijona potnikov, kar je pet odstotkov več kot julija lani. V medkrajevnem prevozu so jih prepeljali 1,1 milijona potnikov ali za 0,3 odstotka manj. Skupno je bilo opravljenih 17 milijonov potniških kilometrov ali za štiri odstotke več.

Vlaki, ladje, tovornjaki ...

Vlaki so julija prepeljali 1,4 milijona potnikov ali za skoraj štiri odstotke več kot lani julija. Pri tem so opravili 103 milijone potniških kilometrov ali za devet odstotkov več. V pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 339 ladij oz. za desetino odstotkov manj kot pred enim letom. Od tega jih je bilo 46 za prevoz potnikov. Skupno so našteli 22.100 potnikov ali za 34 odstotkov manj. V koprskem pristanišču so pretovorili 2,1 milijona ton blaga ali za 15 odstotkov več.

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali iz nje izstopilo 9,1 milijona potniških vozil ali za pet odstotkov manj kot lani julija. Tovornih vozil je bilo 1,9 milijona oz. za štiri odstotke več. Od tega jih je bilo največ na meji s Hrvaško.

Julija je bilo medtem v Sloveniji prvič registriranih 12 tisoč cestnih motornih vozil, kar je 18 odstotkov več kot pred enim letom. Med temi je bilo več kot 8.200 osebnih avtomobilov oz. za petino več. Je bilo pa več novih vozil, in sicer 4.500, kar je glede na lanski julij za petino več.