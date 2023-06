Le deset minut po izteku 24-urnega premirja izbruhnili novi spopadi

Po poročanju očividcev so spopadi potekali tudi v bližini kompleksa za proizvodnjo orožja in skladišča orožja Jarmuk v Kartumu, od koder se že peti dan zapored vali dim.

Kmalu po izteku 24-urne prekinitve ognja, ki je civilistom omogočila nekaj olajšanja po skoraj dveh mesecih vojne, so danes v sudanski prestolnici Kartum in bližnjih krajih znova izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi Silami za hitro podporo (RSF), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prekinitev ognja je bila namenjena evakuaciji civilistov iz prestolnice Kartum in dobavi humanitarne pomoči. Premirje se je končalo danes ob 6. uri po srednjeevropskem času, le deset minut pozneje pa so izbruhnili spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF.

V spopadih od sredine aprila umrlo okoli 1.800 ljudi

Streljanje in eksplozije je bilo slišati v Kartumu in bližnjem mestu Omdurman. Po poročanju očividcev so spopadi potekali tudi v bližini kompleksa za proizvodnjo orožja in skladišča orožja Jarmuk v Kartumu, od koder se že peti dan zapored vali dim.

Od izbruha sovpadov je bilo sicer sklenjenih več prekinitev ognja, a nobena ni pripeljala do resnejših pogajanj o izhodu iz krize. Spopadi se nadaljujejo tudi po tem, ko je Washington v začetku meseca uvedel sankcije proti sudanskim voditeljem, odgovornim za kršitve dogovorov o premirju in nadaljevanje nasilja v tej državi. Med drugim sta bili sankcionirani orožarski podjetji sudanske vojske Defence Industries System in Sudan Master Technology ter orožarsko podjetje Tradive General Trading in rudarsko podjetje Al Junaid Multi Activities, ki sta pod nadzorom paravojaških sil.

V spopadih med sudansko vojsko in pripadniki paravojaških sil RSF je od sredine aprila v Sudanu umrlo okoli 1.800 ljudi. Po navedbah ZN je razseljenih skoraj dva milijona ljudi, od tega se jih je 476.000 zateklo v sosednje države.

Več kot 200.000 ljudi je pobegnilo v Egipt. Tamkajšnje oblasti so v soboto napovedale, da bodo zaostrile pogoje za vstop Sudancev, da bi ustavile "nezakonite dejavnosti, ki vključujejo ponarejanje vstopnih vizumov na sudanski strani meje".