Ne nasedajte: kroži lažna novica o prevažanju smuči

ÖAMTC je v preteklih dneh prejel vse več povpraševanj, predvsem iz Hrvaške in Slovenije, o domnevni spremembi predpisov za prevoz smuči v ali na avtomobilu, ki temeljijo na lažni objavi, da je smuči, snežne deske in drugo športno opremo prepovedano prevažati v avtomobilu.

Verena Pronebner, odvetnica ÖAMTC, je pojasnila, da v Avstriji še vedno ni posebnih predpisov za prevoz smuči in podobne športne opreme, je pa splošna obveznost voznikov, da morajo tovor, kakršenkoli že je, in ne glede na to, ali ga prevažate v ali na avtomobilu, pritrditi.

Kazen do deset tisoč evrov

Tovor ne sme ovirati voznikovega pregleda, ohlapne dele tovora pa je treba prekriti oziroma zavarovati. Težka prtljaga sodi v prtljažnik, posebno zajeten tovor pa v strešne kovčke. Za privezovanje je treba uporabiti čvrste trakove.

Novost je ta, da se je možna najvišja kazen za manjkajoče ali neustrezno pritrjevanje tovora zvišala s prejšnjih pet tisoč na do deset tisoč evrov. A to ne velja le za zimsko športno opremo, ampak za vse, kar se lahko prevaža v avtomobilu, je še poudarila.