Lahko te države uničijo Zahod?

Članice skupine Brics, ki imajo okoli 40 odstotkov svetovnega prebivalstva in 26 odstotkov svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP), so se ta teden zbrale na vrhu v Johannesburgu. Foto: Guliverimage

Med tistimi, za katere je grožnja Bricsa prenapihnjena, je tudi nemški novinar Gabor Steingart. Ta poudarja, da na Zahodu cveti literatura, ki napoveduje propad Zahoda, obenem pa ta labodji spev Zahodu spremljajo hvalnice Braziliji, Rusiji, Indiji, Kitajski in Južni Afriki.

Je vzpon Bricsa le medijska fatamorgana?

"Oboje je precej prezgodaj. Zaton Zahoda izhaja iz pobožnih želja njegovih nasprotnikov. In vzpon držav Brics je medijska fatamorgana, ki ob natančnejšem pregledu izgine," je prepričan Steingart. Po njegovem mnenju obstaja sedem razlogov, zakaj države Brics ne morejo izzvati Zahoda.

Ameriški dolar ohranja prevlado

Prvi razlog je, da ima ameriški dolar še vedno prevlado. Štirideset odstotkov svetovne trgovine še vedno poteka v dolarjih, 38 odstotkov pa v evrih. To izhaja iz podatkov o mednarodnih plačilnih transakcijah, ki se plačajo skozi plačilni informacijski sistem SWIFT. Kitajski juan nima niti dvoodstotnega tržnega deleža.

Skupna rezervna valuta Brics, projekt iz lanskega leta, je bil umaknjen z dnevnega reda, pravi Steingart. Nobena država se ne želi odpovedati suverenosti svoje centralne banke. Skoraj 85 odstotkov količine blaga tudi med seboj plačajo v dolarjih, transakcije v juanih predstavljajo 4,5-odstotni delež.

Bricsova razvojna banka kot lažni velikan

Drugi razlog je, da je razvojna banka držav Brics lažni velikan. "Z velikimi pričakovanji in obljubami ustanovljena Nova razvojna banka, ki naj bi tako kot Svetovna banka ustvarila podporni sistem v korist Bricsa, tej nalogi ni kos."

V proračunskem letu 2022 je Svetovna banka financirala projekte v skupni vrednosti skoraj 71 milijard ameriških dolarjev – rekordna številka v zgodovini banke. Za leto 2023 je načrtovano še eno znatno povečanje.

Letos na vrhu v Južni Afriki ni bilo ruskega predsednika Vladimirja Putina, in sicer zaradi naloga za aretacijo, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Nadomestil ga je zunanji minister Sergej Lavrov. Na fotografiji vidimo voditelje držav Bricsa na vrhu skupine leta 2019 (od leve proti desni): južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, indijski premier Narendra Modi, kitajski predsednik Ši Džinping, ruski predsednik Vladimir Putin in brazilski predsednik Jair Bolsonaro. Namesto Bolsonara je zdaj na vrhu Brazilije Lula da Silva. Foto: Reuters

Po drugi strani pa je razvojna banka Brics od ustanovitve leta 2014 financirala 96 projektov v obsegu okoli 33 milijard ameriških dolarjev. Preprosto povedano: letni obseg financiranja znaša manj kot pet odstotkov tistega, kar zahodne države na leto porabijo za revne države.

Nepriljubljena Kitajska

Tretji razlog je, da je Kitajska sicer gospodarska velesila, vendar je nobena od drugih držav, ki sodelujejo pri Bricsu, ne vidi kot intelektualni ali kulturni navdih. Prav to je tisto, po čemer se države Brics razlikujejo od Zahoda in tamkajšnje vodilne vloge ZDA, pravi nemški novinar.

"Zahod je prežet z ameriško pop glasbo, hollywoodsko filmsko industrijo, digitalnimi inovacijami Silicijeve doline in nenazadnje s kulturo hitre prehrane, vključno s kokakolo. Za vse članice Bricsa pa je Kitajska strah vzbujajoči hegemon, ki mu zagotovo ne želijo biti prepuščene na milost in nemilost."

Nenaklonjenost do avtoritarne velikanke Kitajske se med prebivalci držav Bricsa celo krepi. Po nedavni anketi raziskovalnega centra Pew ima 40 odstotkov vprašanih v Južni Afriki negativno mnenje o Kitajski, pred štirimi leti jih je bilo 35 odstotkov. V Braziliji je delež s 27 odstotkov leta 2019 narasel na današnjih 48 odstotkov, v Indiji s 46 na 67 odstotkov. "Kitajska je velika, a nepriljubljena," sklene Steingart.

V Bricsu ima le Kitajska za sabo velik gospodarski vzpon

Četrti razlog je dejstvo, da razen Kitajske nobena od članic Bricsa nima za sabo kakšne velike zgodbe o gospodarskem vzponu. Steingart se pri tem sklicuje na nemškega ekonomista Thomasa Mayerja, ki je v reviji Cicero zapisal, da je Brics "nemogoča družina".

Ši Džinping in Vladimir Putin bi rada s pomočjo Bricsa oslabila ameriško prevlado v svetu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot trdi Mayer, ekonomsko gledano države Bricsa ne sodijo skupaj. Glede na realni bruto domači proizvod (BDP) je v zadnjih desetih letih med članicami Bricsa le kitajsko gospodarstvo raslo hitreje od ameriškega. Že rast indijskega gospodarstva v zadnjih desetih letih zaostaja za rastjo ameriškega, južnoafriški, brazilski in ruski realni BDP pa je celo manjši, kot je bil pred desetimi leti.

Premajhna gospodarska prepletenost

Peti razlog je, da so članice Bricsa med seboj premalo gospodarsko prepletene. Države Bricsa so med seboj tesno gospodarsko povezane le s Kitajsko. Rusija, Brazilija, Indija in Južna Afrika so leta 2021 s Kitajsko trgovale v višini 435 milijard ameriških dolarjev.

Brez Kitajske je obseg trgovanja znotraj skupine znašal nekaj manj kot 49 milijard ameriških dolarjev. Zaradi tega ta skupina držav nima poglobljene ekonomske podlage za svoje politične delovanje, poudarja Steingart.

Nesoglasja glede širitve Bricsa

Šesti razlog je, da vprašanje razširitve skupine Brics povzroča nesoglasja znotraj Bricsa. Kitajska in Rusija bi radi v Bricsu videli Iran in Savdsko Arabijo, da bi dali Bricsu bolj protiameriški značaj. Po drugi strani Indija noče poslabšati svojih dobrih odnosov z ZDA, Južna Afrika in Brazilija pa nočeta zmanjšanega vpliva v povečani skupini Brics (na koncu se se na letošnjem vrhu Bricsa dogovorili, da bodo od leta 2024 nove članice skupine Argentina, Egipt, Etiopija, Iran, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, op. p.).

Držav Bricsa ne povezuje vojaško zavezništvo

Sedmi razlog, zaradi katerega Brics ni resen izzivalec Zahoda, pa je po Steingartovem mnenju dejstvo, da se za razliko od Zahoda države Bricsa niso pripravljene bojevati za druge članice skupine. Brics je gospodarsko združenje, ki ob tem ni ustanovilo tudi vojaškega zavezništva, kot je Nato.

Steingart tako svetuje, naj Zahod pozorno spremlja delovanje in morebitno razširitev Bricsa, ne sme pa se ga bati.