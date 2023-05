Borrell: Evropa mora biti bolj enotna glede Kitajske

"Če želimo biti relevantni glede Kitajske kot vzhajajoče velike sile, morajo biti članice bolj enotne in ravnati v skladu s skupno politiko," je dopoldne povedal Josep Borrell.

Po zasedanju pa je sporočil, da se je vseh 27 ministrov strinjalo o glavnih točkah dokumenta glede prihodnjih odnosov s Pekingom, ki so ga pripravile službe visokega zunanjepolitičnega predstavnika. Nekateri želijo še določene spremembe, a gre za nianse, je poudaril.

"Obravnavan je bil kot celovit in trden pristop k odnosom s Kitajsko. Ni bilo konkretnega nestrinjanja," je dejal Borrell. Dokument bodo še spremenili, nakar ga bodo konec junija na vrhu v Bruslju obravnavali voditelji držav članic.

Kot je povedal že pred zasedanjem, obsega tri vidike. Eden od teh je obravnava Kitajske kot partnerja. Poleg tega je Kitajska tekmec, tretji vidik pa so različni ekonomski in politični sistemi, ki jih imata EU in Kitajska.

"Ključni besedi sta sodelovanje in zmanjšanje odvisnosti," je menil Borrell. EU po njegovem mnenju ne more prekiniti odnosov s Pekingom, saj vrednost dnevne trgovinske menjave med EU in Kitajsko znaša 2,7 milijarde evrov.

Med strateškimi izzivi v odnosih med EU in Kitajsko je izpostavil Tajvan in rusko agresijo na Ukrajino. "Glede Tajvana naše stališče ostaja v skladu s politiko ene Kitajske. Želimo sodelovati s Kitajsko in ZDA, da bi ohranili status quo in umirili napetosti v Tajvanski ožini, ki je zelo pomembna za svetovno trgovino, še posebej pa za nas," je dejal.

"Ne moremo imeti normalnih odnosov, če Kitajska ne uporabi močnega vpliva na Rusijo, da bi ustavila to vojno," pa je povedal glede ruske agresije na Ukrajino.

Na vprašanje, ali se boji morebitnega odziva Pekinga na uvedbo sankcij proti kitajskim podjetjem, ki jih predvideva predlog komisije za enajsti sveženj sankcij proti Rusiji, je odgovoril, da odločitev glede tega še ni bila sprejeta.

"Gre za predlog za omejitvene ukrepe na področju trgovine med Evropo, Kitajsko in Rusijo. Ni še odločitve, članice bodo o tem razpravljale v prihodnjih dneh in potem bo Svet EU sprejel odločitev," je pred zasedanjem dejal visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

Zunanji ministri EU, med njimi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin, so govorili tudi o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo.

"Jasno je, da moramo še naprej podpirati Ukrajino, in to na dolgi rok. Ne gre samo za dobave streliva za boje v prihodnjih dneh," je povedal Borrell. Ruski predsednik Vladimir Putin mora po njegovih besedah "razumeti, da se ne bomo utrudili".

Ministrom držav članic se bo v soboto pridružil tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Švedski zunanji minister Tobias Billström je po današnjem srečanju pojasnil, da jim bo ukrajinski kolega predstavil svoje poglede na podporo EU, trenutne razmere na bojišču ter kako še okrepiti pritisk na Rusijo z novimi sankcijami.