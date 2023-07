"Italija je sprejela grozljivo odločitev"

Vizija kitajske iniciative En pas, ena pot, ki ob tem, da gre za eno ključnih komponent kitajskega gospodarskega razvoja z izkoriščanjem globalizacije, velja tudi za glavnega aduta zunanje politike kitajskega voditelja Ši Džinpinga, je bila neke vrste ponovna vzpostavitev legendarne Svilne poti, ki bi z velikimi (kitajskimi) naložbami v infrastrukturo Kitajsko tesneje povezala s preostalim delom sveta, predvsem pa s celinsko Azijo in Evropo.

Italija si, danes poroča Reuters, prizadeva izstopiti iz iniciative En pas, ena cesta, vendar naj bi v italijanski vladi še taktizirali, kako to storiti, da ne bi poslabšali odnosov s Pekingom. Portal Visegrad24 medtem poroča, da naj bi Italija že izstopila iz iniciative.

Italy confirms it will leave China’s Belt and Road Initiative:



"Joining the Silk Road was an improvised and wicked act, made by Giuseppe Conte, which led to a double negative result. We exported a load of oranges to China, they tripled exports to Italy in 3 years."