Kombi z domnevnimi migranti bežal pred policijo, umrlo je najmanj sedem ljudi

Z državnega tožilstva so medtem sporočili, da so uvedli preiskavo.

V nemški zvezni deželi Bavarska se je danes zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je umrlo najmanj sedem ljudi, več pa jih je bilo ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko je kombi, ki naj bi prevažal migrante, pospešil, da bi se izognil policijski kontroli, in nato zapeljal s ceste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nesreča se je zgodila na nemški avtocesti A94 blizu avstrijske meje. Kombi, v katerem je bilo več kot 20 potnikov, je pritegnil pozornost policije, voznik kombija pa je nato močno pospešil, da bi se ji izognil.

Veliko je ranjenih, tudi otroci

Sedem ljudi je umrlo, preostali, med njimi otroci, so bili večinoma lažje ranjeni, nekateri pa so utrpeli hujše poškodbe. Potnike so že odpeljali v bližnje bolnišnice, avtocesta proti Münchnu pa je za zdaj popolnoma zaprta.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je septembra napovedala, da bo Nemčija okrepila policijske preglede na poteh, ki jih pogosto uporabljajo tihotapci. Na potrebo po ukrepanju na področju migracijske in azilne politike že več mesecev opozarjajo številne nemške dežele in občine, ki poročajo tudi o pomanjkanju nastanitev za vse večje število ljudi, ki želijo ostati v Nemčiji.