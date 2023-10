V letalski nesreči umrl senator Severne Dakote z družino

V strmoglavljenju manjšega letala v ameriški zvezni državi Utah so umrli senator Severne Dakote, njegova žena in njuna dva majhna otroka, je sporočil vodja senata Severne Dakote.

Smrt senatorja Douga Larsena je danes v elektronskem sporočilu kolegom senatorjem potrdil vodja republikanske senatne večine David Hogue, poroča ameriška tiskovna agencija Associated Press.

Letalo je strmoglavilo v nedeljo zvečer kmalu po vzletu z letališča Canyonlands, približno 24 kilometrov severno od mesta Moab. Iz šerifovega urada so sporočili, da so vsi štirje potniki na krovu letala umrli.

"Senator Doug Larsen, njegova žena Amy in njuna dva majhna otroka so včeraj zvečer umrli v letalski nesreči v Utahu," je v elektronskem sporočilu senatorjem zapisal Hogue. Bili so na obisku pri družini v mestu Scottsdale in se vračali domov. V Utahu so se ustavili, da bi natočili gorivo.

Preiskava strmoglavljenja enomotornega letala piper še ni končana.