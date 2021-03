Ko so videli, kaj je naredil kupcu brez maske, so jo hitro nadeli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V enem od nakupovalnih centrov v Rusiji so uprizorili genialno skrito kamero, s katero so kupce uspešno spodbudili k nošnji zaščitnih mask.

Eden od igralcev, ki so sodelovali v potegavščini, je prevzel vlogo obiskovalca nakupovalnega centra, drugi pa je nastopal kot varnostnik. Ker prvi igralec ni nosil zaščitne maske, ga je "varnostnik" najprej kriče vprašal, kje jo ima, nato pa mu jih naložil z gumijevko.

Izkazalo se je, da je grožnja z udarci za večino ljudi več dovolj dober razlog, da si nadenejo masko. Obiskovalci nakupovalnega centra, ki so z grozo opazovali zaigrano nasilno kazen za kupca brez maske, so namreč hitro segli po svojih maskah in si jih poveznili na obraze. Eden od njih je v žepu ni našel takoj, zato je "varnostniku" poskusil pobegniti kar vzvratno po tekočih stopnicah.

V Rusiji, kjer je nastal zgornji videoposnetek, je stanje, kar zadeva bolezen covid-19, še vedno zelo resno. Do zdaj so uradno potrdili skoraj 4,5 milijona primerov okužb z novim koronavirusom in zabeležili nekaj več kot 94.000 smrti.

Toda v zadnjem mesecu se pojavljajo indici, da je epidemija bolezni covid-19 v Rusiji terjala veliko večji davek, kot ga prikazujejo tamkajšnje oblasti. Rusija je imela v zadnjem letu glede na siceršnje povprečje namreč kar 400.000 presežnih smrti.