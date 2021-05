Kljub širjenju indijske različice virusa na Otoku veljajo milejši ukrepi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Angliji, Walesu in večjem delu Škotske lahko v lokalih in restavracijah znova strežejo v notranjosti.

Po skoraj celotni Veliki Britaniji so danes naredili velik korak k normalnosti. Kljub skrbem zaradi širjenja bolj nalezljive indijske različice novega koronavirusa so še nekoliko razrahljali epidemiološke ukrepe.

V Angliji, Walesu in večjem delu Škotske lahko v lokalih in restavracijah znova strežejo v notranjosti. Po več mesecih bodo znova odprli kinodvorane, muzeje in športne dvorane. Na Severnem Irskem bodo ukrepe omilili 24. maja.

Posamezniki in družine se bodo ob omejitvah lahko srečevali na domovih, znova se bodo sprostila tudi potovanja, zaenkrat sicer le v države na britanskem zelenem seznamu in ob pogoju vzajemnosti. Za potnike iz teh držav bo obvezna predložitev negativnega izvida PCR-testa in ponovno testiranje v dveh dneh po prihodu na Otok.

Število okužb z indijsko različico narašča

Britanski premier Boris Johnson je v nedeljo izpostavil, da so znova dosegli nov mejnik pri sproščanju ukrepov, a da morajo biti pri tem zelo pazljivi. Dodal je, da pozorno spremljajo širjenje indijske različice novega koronavirusa in da hitro ukrepajo, kjer naraščajo okužbe. Čeprav so današnje sproščanje ukrepov uveljavili, je Johnson minuli teden opozoril, da bi lahko bila popolna odprava omejitev, predvidena za 21. junij, ogrožena zaradi indijske različice virusa.

Johnson je v nedeljo tudi povedal, da britanski javni zdravstveni sistem ni pod prevelikim pritiskom.

V Veliki Britaniji, ki je med pandemijo ena najbolj prizadetih držav, je covid-19 zahteval več kot 127 tisoč življenj. Poteka pa tudi uspešna kampanja cepljenja, saj je bilo doslej v celoti cepljenih že več kot 20 milijonov prebivalcev.

Minuli teden je število primerov okužb z indijsko različico na Otoku naraslo s 520 na 1.313, največ pa so jih zabeležili na severu države v mestih Bolton in Blackburn.