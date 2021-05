V Sloveniji prvi primer indijske različice koronavirusa

V Sloveniji so potrdili primer indijske različice novega koronavirusa, je razvidno s portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa. Potrdili so jo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila, je razvidno s portala.

Informacije še niso potrdili vsi

Laboratoriji, ki opravljajo sekvenciranje genomov novega koronavirusa, te podatke vnesejo na portal GISAID. Gre za svetovno znanstveno pobudo in primarni vir, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa.

Predstojnik inštituta Miroslav Petrovec za STA še ni potrdil te informacije. Prav tako z njo niso seznanjeni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Zaskrbljeni tudi v WHO

V četrtek bodo sicer predvidoma na novinarski konferenci o novem koronavirusu predstavili stanje glede različic v Sloveniji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer v ponedeljek sporočila, da je indijska različica novega koronavirusa bolj nalezljiva, zato je skrb vzbujajoča. Gre za različico novega koronavirusa z oznako B.1.617.