V Italijo od nedelje brez obvezne karantene

Italija odpravlja obvezno karanteno za vse obiskovalce iz držav članic Evropske unije, Velike Britanije in Izraela, so danes sporočili z ministrstva za zdravje. Od nedelje bo za prebivalce omenjenih držav možen vstop v državo ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus.

V okviru novih pravil bo Italija tudi razširila seznam t. i. letov brez covida-19. To pomeni, da potniki pred vkrcanjem in po izkrcanju opravijo molekularne teste na novi koronavirus. Po novem bodo lahko poleg Američanov v Italijo preko teh koridorjev prišli tudi potniki iz Kanade, Japonske in Združenih arabskih emiratov, pristali pa bodo lahko v Rimu, Milanu, Neaplju in Benetkah.

Še naprej pa ostajajo prepovedani prihodi iz Brazilije.

Zagon turizma ključnega pomena

Do zdaj je v Italiji za vstop v državo veljala obvezna predložitev negativnega testa na novi koronavirus, petdnevna karantena in novi test ob koncu karantene.

Italijanski premier Mario Draghi je ocenil, da je vrnitev tujih turistov v državo ključnega pomena pri zagonu gospodarstva. Italija je ena od najbolj prizadetih držav v pandemiji covida-19, ki je terjal več kot 120 tisoč življenj. Prejšnji mesec so odpravili več strogih omejitvenih ukrepov, med drugim so znova dovolili odprtje teras restavracij in kavarn, še vedno pa je v veljavi policijska ura.