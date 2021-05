Slovaki ukinjajo izredne razmere, Avstrijci policijsko uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaška vlada se je odločila, da bo danes zvečer odpravila izredne razmere, ki so jih uvedli 1. oktobra lani. Le tako so lahko prisilno vpoklicali zdravstveno osebje, prepovedali demonstracije in uvedli policijsko uro. Policijsko uro z današnjim dnem ukinjajo tudi njihovi oziroma tudi naši sosedje Avstrijci. Državljani se bodo lahko ponoči gibali po državi prvič po 3. novembru (z izjemo božiča).