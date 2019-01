Kitajsko prebivalstvo se je po 70 letih prvič zmanjšalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število prebivalcev Kitajske, ki veljajo za najštevilčnejše na svetu, se je lani prvič v najmanj 70 letih zmanjšalo, in to kljub opustitvi politike enega otroka, so danes navedli strokovnjaki. Peking bo uradne številke o tem šele objavil, a poznavalci že ocenjujejo, da se je kitajska populacija lani skrčila za 1,27 milijona ljudi.