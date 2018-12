Afera Huawei: Kitajska vača udarec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajske oblasti so potrdile, da so prijeli še enega kanadskega državljana, ki ga sumijo "škodovanja kitajski nacionalni varnosti". Gre za strokovnjaka za Korejo Michaela Spavorja, v Danndongu ob meji s Severno Korejo pa naj bi ga strokovnjaki kitajskega ministrstva za državno varnost zaslišali v ponedeljek.

Pred tem so na Kitajskem aretirali nekdanjega kanadskega diplomata na Kitajskem Michaela Kovriga, ki je bil na enem svojih pogostih obiskov na Kitajskem. V Pekingu so navedli, da je z delom na Kitajskem morda kršil kitajske zakone, ker njegov delodajalec v državi ni registriran.

Tako Kovrig kot Spavor sta člana think tanka Mednarodna krizna skupina (ICG), poročajo tuje tiskovne agencije. Think tank po navedbah tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kanga ni registriran na Kitajskem.

Gre za povračilni ukrep zaradi aretacije glavne finančne direktorice podjetja Huawei?

Analitiki ocenjujejo, da bi bili aretaciji kanadskih državljanov lahko povračilni ukrep Kitajske za aretacijo glavne finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou v Kanadi. Kanadski sodnik je Mengovi v torek po treh dneh zaslišanj odobril izpustitev iz pripora po plačilu 7,5 milijona ameriških dolarjev varščine do konca odločanja o morebitni izročitvi ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora.