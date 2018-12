Kitajska izstrelila sondo na temno stran Lune

Lunarna sonda Chang'e 4, ki so jo poimenovali po kitajski mitološki boginji Lune, je v vesolje poletela na nosilni raketi Dolgi pohod 3B. Izstrelili so jo iz izstrelišča Xichiang na jugozahodu države. Izstrelitev je bila za zdaj uspešna, potovanje sonde do Lune pa naj bi trajalo približno do novega leta.