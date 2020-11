Kitajska za zdaj zavrača priznanje Bidnove zmage

So pa v Pekingu "opazili, da je Joseph Biden razglasil zmago na volitvah", poročanje francoske tiskovne agencije AFP navaja STA.

Kitajska je ena redkih velikih držav, ki v Washington še ni poslala čestitke Bidnu ob izvolitvi. Tega prav tako niso storili niti v Moskvi niti v Mehiki.

Čeprav se je čestitkam številnih svetovnih voditeljev pridružil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, pa premier Janez Janša tega še ni storil.

Bidnove zmage ne priznava niti dozdajšnji ameriški predsednik Donald Trump, ki je že vložil več tožb, ker naj bi se na volitvah zgodile prevare. Sodišča mu za zdaj v njegovih trditvah še niso pritrdila.

Čeprav so se odnosi med Kitajsko in ZDA pod Trumpovim vodstvom močno ohladili, pa v Pekingu nekega navdušenja nad tem, da bo Belo hišo vodil Biden, ni. V Pekingu kljub temu upajo na izboljšanje odnosov. "Upamo, da nam bo nova ameriška vlada prišla naproti," je še dejal Wang.

Estonski minister odstopil po žalitvah Bidna

Estonski skrajno desni notranji minister Mart Helme je danes odstopil, potem ko je Bidna označil za barabo, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA. Kot je dejal, je odstopil zato, da bi ohranil vladno koalicijo.

Helme je ob napovedi odstopa tudi zatrdil, da ni storil ničesar narobe. "Z ničimer nisem ogrozil estonske varnosti," je dejal, še posebej po opozorilu obrambnega ministra Jurija Luika, da je varnost te baltske države odvisna od ZDA.

Helme je tudi zatrdil, da tudi po odstopu ne bo ostal tiho. "Ne morete me utišati. Nihče me ne more utišati," je dejal novinarjem.

Helme in njegov sin, sicer finančni minister Martin Helme, predsednik in podpredsednik skrajno desne estonske stranke Ekre, sta sporne izjave izrekla med njuno nedeljsko radijsko oddajo. "Mislim, da ni nobenega dvoma, da so bile te volitve ponarejene," je dejal Martin Helme. "Če bo to uspelo, če bodo Donalda Trumpa odstranili, ameriška ustava ne bo več veljala," je dodal mlajši Helme.

Njegov oče pa je nato dejal, da je Bidnu k zmagi pripomogla "globoka država", bodočega predsednika pa je označil za "skorumpirano barabo". Za svoje besede seveda ni podal nobenih dokazov, ki bi upravičevali tovrstne trditve.

Helme je takoj povzročil razburjenje v državi. Obrambni minister Luik je opozoril, da tovrstne besede spodkopavajo estonsko varnost in poslabšujejo odnose z ZDA, ki pa so, kot je poudaril, za Estonijo "eksistencialnega pomena glede na geopolitični položaj".

Luik je tudi opozoril, da Helmejeve besede spodkopavajo koalicijski dogovor med Stranko centra, stranko Ekre in konservativno stranko Isamaa.

Tudi estonska predsednica Kersti Kaljulaid je opozorila, da bi tovrstne izjave lahko uničile odnose z zavezniki, od katerih pa je odvisna varnost države.

Estonija se namreč počuti zelo ogrožena zaradi sosednje Rusije. ZDA ji zagotavljajo varnostno pomoč, v državi je nameščen center Nata za kibernetsko obrambo, pa tudi Natova večnacionalna bojna skupina pod vodstvom Britancev.

Kaljulaidova in estonski premier Jüri Ratas sta sicer že čestitala Bidnu za zmago na volitvah, še navaja STA.