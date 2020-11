Janša: ZDA so strateški partner Slovenije

"ZDA so naš strateški partner. Vse @vladaRS, ki sem jih vodil, so z njimi gradile tesne, prijateljske odnose. Ne glede na to, iz katere stranke je bil predsednik #US. Tako bo tudi v prihodnje. Histerija vas, ki ste doslej namesto v Washington hodili v Moskvo, je povsem odveč," je zapisal v današnjem tvitu.

Medtem ko iz sveta po razglasitvi Bidnove zmage na predsedniških volitvah prihajajo čestitke, slovenski premier ostaja zadržan, piše STA.

Janša je v sredo na Twitterju republikancem čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA. Zapisal je, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Trumpa. "Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika," je zapisal.

NPR Janšo označil za protiimigrantskega konservativca in populista

Več tujih medijev je komentiralo odziv Janše, ki ga označujejo kot Trumpovega podpornika. "Večina evropskih voditeljev je v soboto čestitala Joeju Bidnu za zmago na ameriških predsedniških volitvah. A ne Janez Janša, premier Slovenije, alpske države v Vzhodni Evropi, kjer je bila rojena prva dama ZDA Melania Trump," je v soboto na spletni strani zapisal ameriški nacionalni javni radio NPR.

Janša je namesto tega napadel medije, je še poročal NPR. Ob tem je povzel Janšev sobotni tvit, v katerem je ta opozoril, da so zmagovalca volitev v ZDA razglasili osrednji mediji in ne kak uraden organ, ter dodal, da so v vseh državah ZDA s tesnim izidom vložene pritožbe, sodišča pa da niti odločati še niso začela, piše STA.

Janšo je NPR označil za protiimigrantskega konservativca in populista v slogu podpornikov predsednika Donalda Trumpa in njegovega slogana Naredimo Ameriko spet veliko, ki je Trumpu čestital za zmago veliko pred koncem štetja glasov.

Foto: Reuters

Politico: Slovenski politiki razdeljeni, kako se odzvati na ameriške volitve

Evropski novičarski portal Politico pa je na blogu, na katerem so spremljali ameriške volitve, v zvezi z odzivi na Bidnovo zmago v soboto zapisal, da so slovenski politiki razdeljeni glede tega, kako se odzvati na ameriške volitve. Medtem ko je premier Janša, odločen podpornik Trumpa, podvomil o odločitvi medijev, da razglasijo Bidnovo zmago, je predsednik države Borut Pahor Bidnu čestital, so navedli, piše STA.

Politico je omenil tudi tvit evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča, ki je čestital Bidnu za zmago. Ob tem je komentiral, da je najvišje pozicionirani Slovenec v Evropski komisiji poskušal popraviti Janševo protrumpovo stališče, ko je v tvitu zapisal, da "kot evropski komisar iz Slovenije" toplo čestita Bidnu za zmago.

Politico: poraženci Johnson, Orban in Janša

V ločenem prispevku Ameriške volitve: evropski zmagovalci in poraženci pa je Politico med poraženci ob britanskem premierju Borisu Johnsonu in madžarskem predsedniku vlade Viktorju Orbanu omenil tudi premierja Janšo.

"Slovenski premier je kar dobro udaril mimo, ko je Trumpu v sredo čestital za zmago. Seveda, oba imata poseben odnos, saj je Slovenija rojstni kraj (sedaj odhajajoče) prve dame Melanie Trump. Janša meni, da bo Biden 'eden najšibkejših predsednikov v zgodovini'. Janševa vlada, ki bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala EU, bo morala zdaj spremeniti strategijo in se spoprijateljiti z novim predsednikom ZDA," je še zapisal Politico.

Tudi več tujih agencij, med njimi avstrijska APA in francoska AFP, je povzelo Janšev tvit, v katerem je ta kritiziral razglasitev Bidnove zmage, piše STA.

O odzivih Janše je danes poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, ki je povzela tudi odziv hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Ta je na današnji novinarski konferenci v Zagrebu sporočil, da so iz Zagreba že čestitali Bidnu, na novinarsko pripombo, da Janša še ni priznal Bidnove zmage, pa je odvrnil: "To morate vprašati njega," še piše STA.