Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Nedelja,
12. 10. 2025,
8.54

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51

Natisni članek

Natisni članek
grožnje Kitajska carine Donald Trump

Nedelja, 12. 10. 2025, 8.54

1 ura, 13 minut

Kitajska odgovarja Trumpu: Ne bomo sedeli križem rok

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51
donald trump xi jinping | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je z napovedjo stoodstotnih carin na kitajsko blago znova razburkal svetovno trgovino. Kitajska je na to potezo odgovorila z ostrim opozorilom, da bo sprejela odločne protiukrepe, če Washington ne bo umaknil grožnje.

Donald Trump je v petek zvečer presenetil z napovedjo novih carin, ki naj bi se uvedle "nad vsemi obstoječimi dajatvami", ki jih Kitajska že plačuje. Po njegovih besedah gre za odgovor na "dolgoletno izkoriščanje ameriškega trga", pri čemer je dodal, da je čas za "popolno prestrukturiranje trgovinskih odnosov z Azijo". Trumpova grožnja prihaja po tem, ko je Kitajska pretekli teden uvedla vrsto izvoznih omejitev za redke zemlje.

Donald Trump
Novice Trump znova grozi s carinami, Wall Street v rdečem

Kitajska potezo označila za neodgovorno eskalacijo, ki ogroža svetovno gospodarstvo

Kitajsko ministrstvo za trgovino je v uradni izjavi opozorilo, da bo Peking sprejel "vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov". Po poročanju CNN so kitajski predstavniki Trumpovo potezo označili kot "neodgovorno eskalacijo", ki ogroža stabilnost svetovnega gospodarstva.

"Grožnje z visokimi carinami niso pravi način za sodelovanje s Kitajsko," je danes v prvih komentarjih Pekinga o grožnji dejal tiskovni predstavnik ministrstva za trgovino.

Zelenski in Trump
Novice Velik preobrat na relaciji Trump - Zelenski. Lahko prinese konec vojne v Ukrajini?

"Če bodo ZDA vztrajale pri carinah, bo Kitajska odločno sprejela ustrezne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov," je dodal tiskovni predstavnik. "Naše stališče glede carinske vojne ostaja dosledno – ne želimo je, a se je tudi ne bojimo," je dejal.

Trgi v šoku, podjetja v negotovosti

Hitro stopnjevanje trgovinskih napetosti med dvema največjima gospodarstvoma na svetu je v petek povzročilo padec na svetovnih borzah. Tehnološki sektor, ki je močno odvisen od kitajskih komponent, je med najbolj prizadetimi. Ameriška podjetja, ki proizvajajo v Aziji, opozarjajo na morebitne motnje v dobavnih verigah in višje cene za potrošnike.

Geopolitična igra moči

Trumpova poteza prihaja tik pred vrhom Apec, ki bo čez dva tedna v Južni Koreji in kjer naj bi se srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Analitiki ocenjujejo, da gre za poskus pritiska pred pogajanji, a Kitajska za zdaj ne kaže znakov popuščanja. "Če ZDA mislijo, da nas lahko prisilijo k popuščanju z grožnjami, se motijo," je dejal neimenovani uradnik iz Pekinga. 

Donald Trump
Novice Trump ima po zdravstvenih ugotovitvah srce 65-letnika

Če Trump ne umakne grožnje, Kitajska napoveduje protiukrepe, ki bi lahko zajemali omejitve izvoza ključnih surovin, dodatne carine na ameriško blago in celo omejitve za ameriška podjetja, ki poslujejo na Kitajskem. Svet se tako znova sooča z možnostjo poglobljene trgovinske vojne, ki bi lahko imela posledice tudi za evropsko gospodarstvo.

grožnje Kitajska carine Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.