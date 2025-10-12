Kitajska odgovarja Trumpu: Ne bomo sedeli križem rok

Ameriški predsednik Donald Trump je z napovedjo stoodstotnih carin na kitajsko blago znova razburkal svetovno trgovino. Kitajska je na to potezo odgovorila z ostrim opozorilom, da bo sprejela odločne protiukrepe, če Washington ne bo umaknil grožnje.

Donald Trump je v petek zvečer presenetil z napovedjo novih carin, ki naj bi se uvedle "nad vsemi obstoječimi dajatvami", ki jih Kitajska že plačuje. Po njegovih besedah gre za odgovor na "dolgoletno izkoriščanje ameriškega trga", pri čemer je dodal, da je čas za "popolno prestrukturiranje trgovinskih odnosov z Azijo". Trumpova grožnja prihaja po tem, ko je Kitajska pretekli teden uvedla vrsto izvoznih omejitev za redke zemlje.

Kitajska potezo označila za neodgovorno eskalacijo, ki ogroža svetovno gospodarstvo

Kitajsko ministrstvo za trgovino je v uradni izjavi opozorilo, da bo Peking sprejel "vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov". Po poročanju CNN so kitajski predstavniki Trumpovo potezo označili kot "neodgovorno eskalacijo", ki ogroža stabilnost svetovnega gospodarstva.

"Grožnje z visokimi carinami niso pravi način za sodelovanje s Kitajsko," je danes v prvih komentarjih Pekinga o grožnji dejal tiskovni predstavnik ministrstva za trgovino.

"Če bodo ZDA vztrajale pri carinah, bo Kitajska odločno sprejela ustrezne ukrepe za zaščito svojih legitimnih pravic in interesov," je dodal tiskovni predstavnik. "Naše stališče glede carinske vojne ostaja dosledno – ne želimo je, a se je tudi ne bojimo," je dejal.

Trgi v šoku, podjetja v negotovosti

Hitro stopnjevanje trgovinskih napetosti med dvema največjima gospodarstvoma na svetu je v petek povzročilo padec na svetovnih borzah. Tehnološki sektor, ki je močno odvisen od kitajskih komponent, je med najbolj prizadetimi. Ameriška podjetja, ki proizvajajo v Aziji, opozarjajo na morebitne motnje v dobavnih verigah in višje cene za potrošnike.

Geopolitična igra moči

Trumpova poteza prihaja tik pred vrhom Apec, ki bo čez dva tedna v Južni Koreji in kjer naj bi se srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Analitiki ocenjujejo, da gre za poskus pritiska pred pogajanji, a Kitajska za zdaj ne kaže znakov popuščanja. "Če ZDA mislijo, da nas lahko prisilijo k popuščanju z grožnjami, se motijo," je dejal neimenovani uradnik iz Pekinga.

Če Trump ne umakne grožnje, Kitajska napoveduje protiukrepe, ki bi lahko zajemali omejitve izvoza ključnih surovin, dodatne carine na ameriško blago in celo omejitve za ameriška podjetja, ki poslujejo na Kitajskem. Svet se tako znova sooča z možnostjo poglobljene trgovinske vojne, ki bi lahko imela posledice tudi za evropsko gospodarstvo.