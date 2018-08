Kitajska obsoja neodgovorno logiko Trumpa do Pjongjanga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sredino izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Kitajska otežuje odnose med ZDA in Severno Korejo, se je danes Peking odzval z opazko, da Združene države Amerike v odnosu do Severne Koreje vodi "neodgovorna in absurdna logika".