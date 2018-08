Severna Koreja ni ustavila svojega jedrskega programa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nadaljnji razvoj severnokorejskega jedrskega programa ter s tem povezane izjave so razlog za zaskrbljenost," je v poročilu zapisal generalni direktor IAEA Yukiya Amano.

"Ker agencija še vedno ne more izvajati nadzora v Severni Koreji, je njeno vedenje o severnokorejskem jedrskem programu omejeno. S tem ko se v državi nadaljujejo jedrske aktivnosti, pa to vedenje še upada," še navajajo. Pjongjang je namreč leta 2009 inšpektorje IAEA izgnal iz države in od tedaj ne dovoljuje več izvajanja inšpekcij na svojem ozemlju.

Agencija je še zapisala, da so odkrili aktivnosti, povezane z delovanjem radiokemičnega laboratorija na območju za jedrske preizkuse Yongbyon.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je sicer na junijskem vrhu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zavezal k denuklearizaciji Korejskega polotoka. Po srečanju je bilo na tem področju storjenega bolj malo.